Un grupo de investigadores del Instituto Ragon, del Hospital General de Massachusetts, Estados Unidos, identificó a una paciente que parece haber superado el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el sida, sin recibir tratamiento.

La mujer, originaria de la ciudad de Esperanza, Argentina, es considerada una “controladora de élite” del virus y fue diagnosticada por primera vez hace ocho años y actualmente no muestra signos de infección activa en su cuerpo, según el estudio liderado por la doctora Xu Yu.

Los controladores de élite son personas con sistemas inmunitarios capaces de suprimir el VIH sin medicamentos ni tratamiento gracias a la “célula T asesina”, pero que tienen reservorios virales que pueden producir más virus.

La doctora Xu Yu estudió la forma en que el VIH almacena copias de su genoma en las células humanas, creando un reservorio viral y la infección de por vida, un estado en el que el virus se esconde de los medicamentos y de la respuesta inmune del organismo.

A través de la terapia antirretroviral (TAR) se puede impedir la reproducción de nuevos virus, pero el reservorio no se elimina, por lo que se debe seguir un tratamiento diario para suprimirlos.

Segunda paciente en tener una aparente cura de VIH

El equipo de investigación encontró que en el caso de la paciente controladora de élite, en más de mil 500 millones de sus células sanguíneas no había indicios de genomas intactos del VIH, lo que sugiere que su sistema inmunitario pudo haber eliminado el reservorio, lo que se conoce como cura esterilizante.

“Estos hallazgos indican que puede haber una vía de acción para una cura esterilizante para las personas que no son capaces de hacerlo por sí mismas”, explicó Yu a la revista “Annals of Internal Medicine”.

La mujer, conocida como Paciente de Esperanza, es la segunda que ha logrado la cura esterilizante sin ayuda de un tratamiento. La primera fue Loreen Willenberg, una mujer de 67 años originaria de Estados Unidos.

Los ejemplos de una cura de este tipo que se desarrolla de forma natural sugieren que las perspectivas de llegar a una ‘generación libre de SIDA’ pueden ser finalmente exitosas.

Aunque los investigadores no están seguros de la forma en que la paciente se deshizo del virus intacto, consideraron que fueron diferentes “mecanismos inmunológicos” los que contribuyeron, como las células T asesinas.

Si los investigadores descubren cómo actúan los mecanismos inmunitarios ante la respuesta de las células, se podrían desarrollar tratamientos que “enseñen a imitar” estas respuestas a los sistemas inmunes de otras personas con VIH.

