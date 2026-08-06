Pacientes esperan hasta ocho meses por atención especializada en el hospital “Dr. Manuel Gea González”

Pacientes del Hospital General “Dr. Manuel Gea González” tienen que enfrentar largas esperas para una consulta, pero ese no es el único problema que mantiene al límite a este lugar perteneciente a la Secretaría de Salud Federal.

El hospital tuvo un recorte presupuestal del 30% en 2026, en comparación con el monto que recibió en 2024, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. A eso se suma que no hay servicio en el laboratorio y una disminución en las cirugías.

Además, personas con enfermedades crónicas tienen que costear estudios por su cuenta, mientras que las familias de niños con enfermedades raras advierten que las consultas tardan hasta ocho meses en programarse.

