Con cucarachas y baños sucios: Mandan a pacientes de hemodiálisis del ISSSTE a garaje habilitado como clínica en Chiapas

Un total de 152 pacientes de hemodiálisis de distintos puntos de Chiapas se manifestaron frente al Hospital Belisario Domínguez para denunciar el cambio repentino de la empresa que les brinda sus sesiones de tratamiento. Los afectados son afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y entre ellos figuran trabajadores del gobierno de Chiapas y del gobierno federal.

Pacientes del ISSSTE en Chiapas denuncian condiciones insalubres en hemodiálisis

De acuerdo con los pacientes, el fin de semana recibieron un mensaje por WhatsApp en el que les informaron que, a partir de este lunes 12 de octubre de 2026, una nueva empresa los atendería en sus sesiones de hemodiálisis, un proceso en el cual una máquina limpia la sangre en caso de falla en los riñones.

El cambio se produjo de la noche a la mañana, de acuerdo con los pacientes, y sin que contaran con una explicación suficiente.

¿Por qué se manifiestan los pacientes de hemodiálisis frente al Hospital Belisario Domínguez?

No obstante, quienes ya acudieron a sus primeras sesiones aseguraron que documentaron condiciones que consideran indignas para recibir un tratamiento de hemodiálisis.

Entre las evidencias que señalan se encuentran gatos dentro de las instalaciones, cucarachas, baños en mal estado y personal que no utiliza cubrebocas para atenderlos.

Los pacientes también denunciaron que la clínica funciona en el garaje de una casa particular supuestamente adaptada para brindar el servicio. Señalaron que ese espacio se utiliza como sala de espera.

Además, aseguraron que llenan los tanques de agua mediante una pipa y que la manguera con el líquido pasa prácticamente por el medio de los pacientes. Para los afectados, estas condiciones representan un riesgo para personas con salud delicada que requieren un tratamiento constante y controlado.

Irregularidades y riesgos en la nueva clínica de hemodiálisis

Los pacientes y sus familiares expresaron preocupación porque consideran que su vida corre peligro si continúan siendo atendidos en un lugar sin las condiciones adecuadas. Por ello, pidieron al ISSSTE que los reubique con otra empresa que garantice instalaciones dignas y seguras para la hemodiálisis.

El Instituto señaló que la nueva empresa ganó la licitación para atender a los pacientes durante este año. Sin embargo, los 152 afectados y sus familiares rechazan la asignación y exigen una solución inmediata.

