Pacquiao hace oficial su candidatura por la presidencia de Filipinas

El ex boxeador Manny Pacquiao hizo oficial su candidatura a la presidencia de Filipinas y presentó su registro en el primer día de inscripciones para los aspirantes a uno de los cargos políticos que se votarán en mayo del próximo año.

Manny Pacquio presentó su certificado de candidatura a la Comisión Electoral acompañado por su esposa y por su compañero de fórmula, el vicepresidente de la Cámara Lito Atienza.

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"Mi candidatura no es sólo para mí y para mi familia, sino también para el pueblo filipino, darles un futuro mejor, especialmente a los que sufren desde hace mucho tiempo", manifestó tras presentar su candidatura ante el organismo electoral.

También agregó que, en caso de ganar, su prioridad será resolver los problemas de la pandemia para que pueda impulsar la economía hacia la recuperación.

I boldly accept the challenge of running as PRESIDENT of the Philippines. We need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity, compassion and transparency. The time is now. I am ready to rise to the challenge of leadership. 🇵🇭 pic.twitter.com/suN1zFTxyW — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 19, 2021

Manny Pacquiao, de 42 años, actualmente es senador, y contenderá por la presidencia de Filipinas con el Partido Democrático Filipino-Poder Popular (PDP-Laba), de izquierda, y prometió luchar contra la pobreza y la corrupción.

"A los que están robando al pueblo filipino, sus días felices en el gobierno están contados", aseveró el ex boxeador que busca sustituir al actual presidente, Rodrigo Duterte.

Cabe recordare que el pugilista fue aliado del polémico presidente Rodrigo Duterte, pero su relación se tornó en rivalidad en junio pasado luego de que denunció la política exterior del gobierno con China y supuestos casos de corrupción.

Manny Pacquiao se retira del boxeo y va por la presidencia de Filipinas

El pasado 29 de septiembre, Manny Pacquiao anunció su retiro del boxeo y se despidió de sus fans a través de un video en el que agradeció a sus seguidores por el apoyo brindado durante su trayectoria.

|Reuters

“A los mejores fans y al mejor deporte del mundo. ¡Gracias! Gracias a todos por

los maravillosos recuerdos. Es la decisión más dura que he realizado, pero me siento en paz. Persigue tus sueños, trabaja duro y observa lo que ocurre. Adiós, boxeo”, escribió el filipino

Durante su carrera ganó títulos mundiales en el peso mosca, supergallo, pluma, superpluma, ligero, superligero, wélter y superwelter, convirtiéndose en uno de los mejores boxeadores del mundo.

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