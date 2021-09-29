Juez suspende al padre de Britney Spears como su tutor legal

Una jueza de Los Ángeles, Estados Unidos suspendió a Jamie Spears, padre de Britney Spears, como tutor legal de la cantante, después de 13 años de controlar los asuntos comerciales e íntimos de la “Princesa del pop”.

Por lo que se espera que Jamie Spears entregue todos los archivos relacionados con la tutela de la cantante en los próximos días.

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"La situación actual no es sostenible. Refleja un ambiente tóxico que requiere la suspensión de Jamie Spears a partir de hoy", dijo la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, durante una audiencia judicial realizada este miércoles.

La “Princesa del pop” y su equipo legal señalaron que ya era hora de que Jamie Spears fuera suspendido de su puesto para supervisar la fortuna de Britney, que asciende a 60 millones de dólares.

Tras la decisión de la jueza, en las afueras de la corte, cientos de fanáticos de la "Princesa del pop" se reunieron para celebrar la libertad de la cantante.

Las puertas de la corte están cerradas oficialmente. Comienza la audiencia con una multitud y hasta helicópteros afuera #FreeBritney pic.twitter.com/Hq1Qcz3Anp — maxi 🏳️‍🌈☀️ (@MaxiTassi) September 29, 2021

Cabe recordar, que en junio pasado, Britney Spears hizo una declaración entre lágrimas en la corte pidiendo que el acuerdo terminara después de 13 años y, específicamente, que su padre fuera destituido de su función de administrar su patrimonio.

En esa misma audiencia, Britney Spears dijo que quería presentar cargos contra su papá por “abuso de la tutela”. Además, calificó el acuerdo con su padre desde 2008 como una “maldita crueldad”.

Britney Spears denunció en julio que su papá la obligaba a trabajar, que no tenía disposición de su propio dinero, de su pasaporte, y que no le permitía casarse ni tener más hijos, por lo que pidió su destitución como tutor.

Britney Spears seguirá bajo tutela

Sin embargo, Britney Spears no ha quedado en completa libertad, pues durante los próximos meses estará bajo la supervisión de un tutor designado por ella y su abogado, por lo menos hasta el próximo 30 de diciembre.

Por lo que se programará otra audiencia, antes de fin de año, para considerar la terminación total de la tutela de la cantante.

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