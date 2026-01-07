“Ya era normal acercarse a mi hijo en el baño”: Padre denuncia abuso sexual a niño con autismo en Hidalgo; hay falta de respuestas e impunidad

¡Pide justicia para su hijo! En Tizayuca, Hidalgo, Juan Leonardo Pérez, un padre de familia, denunció públicamente el abuso sexual contra su pequeño de 9 años de edad, con autismo grado 2; el caso lleva más de un año y aún no hay impunidad.

Acusa al director de la Escuela Primaria “Donaciano Serna Leal” por el presunto abuso sexual al menor de edad. Además, señala a los funcionarios de la procuraduría de justicia del Hidalgo por obstrucción y ocultamiento de la investigación.

El pasado domingo 4 de enero, Juan Leonardo, se acercó a Claudia Sheinbaum, quien visitaba el estado, para denunciar el caso de su hijo. El lunes 5 de enero, se reunió con Ernestina Godoy, fiscal general de la República; sin embargo, no hubo respuestas claras.

“La fiscal que está llevando mi carpeta no se presenta a las audiencias, tengo que obligarla a que se presente (...) Tengo que marcarle a su jefe”, explicó Juan Leonardo.

Videos confirman que el maestro ingresaba al baño con el menor con autismo

Los hechos ocurrieron en diciembre del 2024, cuando el hijo de Juan Leonardo, quien tiene autismo de grado 2, le contó a su padre que estaba siendo abusado sexualmente.

El niño de 9 años de edad, aseguró que su maestro se metió con el al baño y con señas y algunas palabras, explicó lo que le hacía este sujeto. Al escuchar la declaración del menor, su padre acudió a la escuela y pidió las grabaciones.

Las grabaciones mostraron cómo el maestro se metía al baño con el menor, incluso existían otros videos en los que se podía ver cómo el docente se acercaba al niño cuando este iba al baño.

“Al parecer ya era muy normal para ese sujeto acercarse a mi hijo en el baño”, compartió Juan Leonardo, padre de familia, para una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

El maestro aseguró que se acercó al baño porque “tenía las manos rojas”; sin embargo, el padre de la víctima aclara que los lavabos se encuentran en la parte de afuera, por lo que el docente NO tenía por qué meterse con su hijo a los baños.

El calvario de Juan Leonardo por justicia no llega, un caso sin respuestas e impunidad

Juan Leonardo, acudió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para levantar una denuncia administrativa, y aunque le aseguraron que el maestro sería suspendido, las medidas jamás se tomaron.

Asegura que la escuela comenzó a falsificar las firmas los padres, por lo que acudió al Ministerio Público para levantar una denuncia; sin embargo, ellos no se han presentado a la escuela.

El padre de familia amenazó con cerrar la México-Pachuca, ya que no lo dejaban ver la carpeta de investigación, pues la mantuvieron “escondida” desde el 14 de diciembre hasta el mes de mayo 2025.

“tengo una grabación de audio y video donde se escucha claramente que Mario Delgado Carrillo, le está dando órdenes a Iram González Pérez (...) Que no vaya a la escuela, que no vaya por nada de evidencia”, declaró.

Rechazan testimonio del menor por estar “fuera de tiempo”

A cuatro meses de los hechos, el pequeño de 9 años, acudió a una entrevista; sin embargo, no la integraron a la carpeta porque fue fuera del tiempo, por lo que Juan Leonardo sigue luchando para que las palabras de su hijo se puedan integrar a la investigación.