Padre de Elon Musk informa sobre segundo hijo con su hijastra

Errol Musk, ingeniero sudafricano y padre de Elon Musk, informó que hace tres años se convirtió nuevamente en padre. El hombre de 76 años, tuvo su segundo hijo con su hijastra Jana, una mujer de 35 años.

Ahora, el sudafricano acaudalado Errol Musk, es padre de dos hijos con su hijastra Jana Bezuidenhout, hija de su segunda esposa y con quien estuvo casado durante casi 20 años.

Emily Musk nació hace tres años y es hermana de Eliot, el primer hijo que tuvieron entre Jana y Errol en el año 2017. Jana es hija de Heidi-Mari Musk, una mujer con la que Errol estuvo casado durante prácticamente dos décadas.

Errol Musk, Elon Musk's father, reveals that he had a second kid with his 35-year-old stepdaughter who he’s raised since she was 4. https://t.co/NGqxXAP37B — The Daily Beast (@thedailybeast) July 14, 2022

Padre de Elon Musk tiene un segundo hijo con su hijastra

Ante las críticas morales desatadas en contra de Errol, el patriarca de los Musk se ha defendido al asegurar que él nunca consideró como su hija a Jana Bezuidenhout debido a que se había criado lejos de la familia.

El padre de Elon Musk señaló que cuando se casó con Heide Bezuidenhout, Jana tenía 4 años y que solo la volvió a ver cuando ella lo visitó luego de una ruptura sentimental, por lo que él la consoló.

Errol Musk, padre de Elon Musk:

Estábamos solos, éramos dos personas perdidas, y una cosa llevó a la otra.

"Para lo único que estamos en la Tierra es para reproducirnos", aseguró Errol Musk, quien ya suma 7 hijos. Su hijo Elon lo supera con 10 descendientes. https://t.co/fDU2MbxUXC — People En Español (@peopleenespanol) July 15, 2022

Los Musk, una familia numerosa

Durante el pasado mes de noviembre (2021), Elon Musk, fundador de SpaceX, anunció que había sido padre de gemelos, hijos que tuvo con Shivon Zillis, una de sus ejecutivas. Esto sucedió poco antes de que le diera la bienvenida a su segunda hija con Grimes, una cantante de Canadá.

En aquella ocasión, el magnate de Tesla se dio la oportunidad hasta de bromear acerca de su paternidad. Elon Musk aseguró que estaba haciendo "lo posible para ayudar a la crisis de despoblación" en el planeta.

Esa preocupación fue la misma que tuvo su padre, Errol Musk, quien a sus 76 años de edad, confirmó que hace tres años se convirtió en padre de una niña: Emily Musk. Emily es la séptima hija de Errol Musk y es la hermanita de Eliot "Rushi" Musk.

El magnate sudafricano de 76 años, también es padre de tres hijos que tuvo con la modelo Maye Musk, quien es madre de Elon Musk , Kimbal y Tosca Musk. Errol se divorció de Maye en el año de 1979 y poco tiempo después se casó con Heide Bezuidenhout, madre de Jana.

Cabe señalar que Heide Bezuidenhout, quien ya tenía cuatro hijos, tuvo dos hijas biológicas con Errol: Alexandra y Asha Rose Musk, medias hermanas de Jana.

Doing my best to help the underpopulation crisis.



A collapsing birth rate is the biggest danger civilization faces by far. — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022

Elon Musk corta toda relación con su padre tras enterarse de su "nueva" paternidad

Sin una declaración oficial, medios locales señalan que el inesperado embarazo de Jana pudo haber sido el motivo del definitivo distanciamiento entre Errol y su hijo el magnate Elon Musk. En entrevistas, el dueño de Tesla y SpaceX, ha definido a su padre como "un ser humano terrible".