Padres de atacante de Michigan enfrentarán cargos por homicidio

La Oficina del Fiscal del Condado de Oakland presentó cuatro cargos de homicidio involuntario contra los padres del atacante de Michigan, acusado de matar a cuatro estudiantes durante el tiroteo en una preparatoria de Oxford.

Los padres del adolescente enfrentarán cargos debido a que tenían un arma de fuego en casa, lo que implica “responsabilidades legales como asegurarla adecuadamente y mantener las municiones por separado”.

Los cuatro cargos contra cada uno de los padres del atacante de Michigan se presentaron en el Tribunal de Distrito 52 en Rochester Hills MI, la mañana de este viernes.

|Reuters

Mientras tanto, el atacante de 15 años de edad, identificado como Ethan Crumbley, fue acusado de asesinar a cuatro estudiantes y herir a siete personas más, por lo que enfrentará un cargo por terrorismo causando muerte, cuatro cargos de asesinato en primer grado.

Así como siete cargos de agresión con intención de asesinar y 12 cargos de posesión de un arma de fuego mientras cometía un delito mayor, por lo que será juzgado como adulto, a pesar de que el atacante de Michigan se declaró no culpable.

Cómo fue el ataque en una escuela de Michigan

Alrededor de las 12:51 de la tarde del martes, el Departamento de Policías de Oakland recibió más de 100 llamadas para reportar el tiroteo en una escuela en Michigan , por lo que de inmediato personal de emergencia se movilizó al lugar.

En algunos videos compartidos en redes sociales se aprecia cuando los estudiantes salen por las ventas o se atrincheran en los salones para ponerse a salvo cuando se escuchan los disparos.

El alguacil, Michael McCabe, explicó que el atacante de Michigan era un alumno que estudiaba en el segundo año de la escuela, quien entró al plantel con una pistola semiautomática y disparó contra sus compañeros.

El oficial agregó que en el sitio se recuperaron una pistola semiautomática y varios casquillos, por lo que consideran que el atacante disparó entre 15 y 20 tiros dentro de la escuela en Michigan.

