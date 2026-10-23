¿Tienes un pequeño negocio? Esto debes revisar antes de aceptar pagos digitales

Aceptar pagos digitales puede ser una alternativa para los pequeños negocios que buscan ofrecer más opciones de cobro a sus clientes. Sin embargo, antes de incorporar estas herramientas, es importante conocer cómo funcionan, qué costos pueden generar y qué medidas de seguridad deben considerarse.

La Secretaría de Economía cuenta con el programa MIPYMESMEX, que incluye información sobre soluciones de pagos digitales dirigidas a micro, pequeñas y medianas empresas. Por su parte, el Banco de México dispone de una plataforma de cobro mediante transferencia.

¿Qué opciones existen para aceptar pagos digitales?

Los pequeños negocios pueden considerar distintas modalidades para recibir pagos electrónicos, como transferencias bancarias, pagos mediante códigos QR y terminales para cobros con tarjeta.

Cada una de estas alternativas tiene condiciones de funcionamiento y posibles costos que deben revisarse antes de incorporarla al establecimiento.

Antes de elegir una modalidad, es importante verificar si cobra comisiones por operación, si requiere adquirir o rentar equipos y cuánto tiempo tarda en reflejarse el dinero.

También conviene revisar las medidas de seguridad disponibles y los procedimientos para aclarar cobros o movimientos no reconocidos.

¿Cómo proteger tu negocio al realizar operaciones digitales?

La seguridad también debe formar parte de la decisión. La Secretaría de Economía recomienda implementar medidas de protección digital en los negocios, como mantener actualizadas las herramientas de seguridad, utilizar contraseñas robustas, activar la autenticidad de dos factores cuando esté disponible y capacitar al personal para identificar posibles amenazas.

Además, para confirmar un cobro, es recomendable revisar el movimiento directamente en la cuenta o en el canal oficial de consulta de la operación, en lugar de confiar únicamente en una captura de pantalla o un comprobante enviado por otra persona.

¿Qué debes considerar antes de aceptar pagos digitales?

Antes de incorporar una nueva modalidad de cobro, los comerciantes pueden comparar las alternativas disponibles según las necesidades de su negocio, el volumen de ventas y los costos asociados.

También deben verificar las condiciones del servicio, los mecanismos de atención ante aclaraciones y las herramientas de seguridad que ofrece cada solución.

La digitalización de los pagos puede ampliar las opciones de cobro de un comercio, pero elegir una alternativa requiere revisar sus condiciones para evitar gastos innecesarios y proteger las operaciones.