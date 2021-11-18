Pakistán aprueba castración química a violadores

Legisladores de Pakistán aprobaron este jueves una nueva ley que permite la castración química a violadores reincidentes; el proyecto de ley responde a un aumento de agresiones sexuales contra mujeres y niños en el país asiático.

El presidente de Pakistán, Arif Alvi, también aprobó la ley con la que se busca enmendar el Código Penal de la nación y acelerar los procedimientos contra los hombres condenados por múltiples violaciones.

El proyecto de ley establece que el gobierno de Pakistán creará tribunales especiales en todo el país con la finalidad de agilizar los juicios en casos de violación, para garantizar su rápida resolución “preferiblemente en un plazo de cuatro meses”.

La legislación también establece que todos los que sean declarados culpables de violación en grupo serán condenados a muerte o cadena perpertua.

Sin embargo, algunos ministros no están de acuerdo con la sentencia de castración química para violadores, porque la consideran una medida “antiislámica y contraria a la sharia”, por lo que exigen que todos los agresores sexuales sean ahorcados en público.

Por su parte, la organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, señaló en diciembre pasado, cuando inició la discusión sobre el castigo, que la castración química para violadores es “cruel e inhumana”.

"En lugar de intentar desviar la atención, las autoridades deben centrarse en la labor crucial de las reformas que abordarán las causas profundas de la violencia sexual y darán a las sobrevivientes la justicia que merecen", aseveró Amnistía Internacional.

¿Qué es la castración química que aprobó Pakistán como castigo?

La castración química es el uso de fármacos para reducir la libido o la actividad sexual. Algunos países como Corea del Sur, Polonia, la República Checa y en algunos estados de Estados Unidos, la castración química está permitida legalmente como castigo.

"La castración química es un proceso debidamente regulado por las normas enmarcadas por el primer ministro, por el que una persona queda incapacitada para mantener relaciones sexuales durante cualquier periodo de su vida, según lo determine el tribunal, mediante la administración de fármacos a través de una junta médica autorizada", se lee en el proyecto de ley aprobado esta tarde en Pakistán.

De acuerdo con datos proporcionados por War Against Rape, una ONG local, menos del 3 por ciento de todos los casos de violación reciben condena en Pakistán.

