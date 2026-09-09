“Un representante del narcotráfico”: Senadora Paloma Sánchez encara a Enrique Inzunza en el Senado por la narcoguerra en Sinaloa | VIDEO

Desprecio y cinismo en el Senado. El pasado martes 8 de septiembre, Paloma Sánchez, senadora del PRI, encaró a Enrique Inzunca en plena sesión, asegurando que su presencia en el escaño era una mancha para la soberanía, además de alzar la voz por todas las víctimas de la narcoguerra en Sinaloa.

“Si enfrente, en la primera fila del Senado de la República tienes a una criminal, uno de los responsables de la narcoguerra del estado de Sinaloa, era imposible no decírselo”, explicó Paloma Sánchez, senadora del PRI.

A 2 años de la narcoguerra en Sinaloa: Senadora del PRI acusa pactos con el crimen organizado

En entrevista para Hechos AM, con Manuel López San Martín, la senadora del PRI reveló que se cumplen dos años del comienzo de la narcoguerra en Sinaloa, asegurando que Enrique Inzunza fue Secretario de Gobierno, por lo que él era quien llevaba todos los acuerdos con el crimen organizado.

“Es imposible que tengamos un representante del narcotráfico en un escaño del Senado de la República”, explicó Paloma Sánchez.

La senadora asegura que la violencia en Sinaloa sigue aumentando con el paso de los años, y para comenzar a eliminarla, lo primero que se debe hacer es sacar a los narcopolíticos del poder.

“No le quitemos la oportunidad al estado de Sinaloa de que se vayan estos narcopolíticos”, compartió la senadora del PRI.

