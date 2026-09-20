¡Hasta 140 años de cárcel! PAN va por “narcopolíticos” y propone castigo de por vida

El PAN volvió a poner sobre la mesa una de sus propuestas más duras contra los funcionarios y políticos que tengan vínculos con el crimen organizado: penas que podrían llegar hasta los 140 años de prisión y la posibilidad de establecer cadena perpetua para este tipo de conductas.

El planteamiento fue retomado este 20 de septiembre por el dirigente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, quien pidió al Gobierno federal “abrir los ojos” ante los señalamientos sobre presuntos vínculos entre integrantes de Morena y organizaciones criminales.

Romero sostuvo que esas supuestas relaciones tendrían consecuencias para la seguridad y la soberanía del país. En un comunicado, incluso utilizó el término “Narcoestado” para referirse a la situación que, desde la perspectiva del PAN, enfrenta México.

PAN quiere castigos de hasta 140 años para funcionarios

La propuesta no surgió este domingo; el PAN ya había presentado desde principios de septiembre parte de esta agenda legislativa en la Cámara de Diputados.

El 2 de septiembre, el coordinador de la bancada panista, Elías Lixa, informó que una de las primeras propuestas de su grupo parlamentario contemplaba penas de entre 80 y 140 años de prisión para funcionarios vinculados con el narcotráfico.

La iniciativa también contempla multas de entre 12 mil y 24 mil días, además de plantear que los delitos relacionados con estas conductas sean considerados imprescriptibles.

Con ello, el PAN busca que no exista un límite de tiempo para perseguir penalmente estos delitos y que los funcionarios involucrados puedan permanecer en prisión durante el resto de su vida, de acuerdo con lo planteado por Lixa.

La agenda panista incluye, entre otros puntos:



Cadena perpetua para políticos relacionados con el crimen organizado.

Penas de hasta 140 años de prisión para funcionarios vinculados con grupos criminales.

Multas de entre 12 mil y 24 mil días.

Que estos delitos sean considerados imprescriptibles.

Medidas contra el reclutamiento forzado de menores.

Una comisión especial para atender desapariciones.

🔵PAN acusa al Gobierno de mantener un “narcopacto” con grupos criminales



El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum “abrir los ojos” y acusó al Gobierno federal de mantener un supuesto “narcopacto” con grupos criminales.



Romero afirmó… pic.twitter.com/aEsIcAYv3Z — Azucena Uresti (@azucenau) September 20, 2026

PAN retoma señalamientos provenientes de Estados Unidos

La ofensiva legislativa del PAN ocurre mientras continúan los señalamientos provenientes de Estados Unidos contra distintas figuras relacionadas con Morena.

Entre los casos mencionados está el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, de acuerdo con el contexto proporcionado, fue señalado ante un tribunal federal de Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas vinculados con el Cártel de Sinaloa.

También está Enrique Inzunza, senador que dejó la bancada de Morena para declararse independiente después de señalamientos provenientes de Estados Unidos sobre presuntos nexos con el crimen organizado.

A esto se suman versiones sobre investigaciones estadounidenses relacionadas con Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Ambos han rechazado los señalamientos referidos.

Además, se han reportado casos relacionados con la revocación o recuperación de visas estadounidenses de gobernadores y funcionarios.

