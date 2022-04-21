Desde Panamá, Blinken aborda migración irregular hacia Estados Unidos

Una mayor cooperación de Latinoamérica para hacer frente a la migración irregular fue el principal pedido del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al arribar a Panamá, país que albergó la Conferencia Ministerial sobre Migración y Protección.

En Panamá, Blinken y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, mantuvieron sendos encuentros con el presidente Laurentino Cortizo, la canciller de Erika Mouynes y el ministro de Asuntos del Canal de Panamá, Aristides Royo, entre otros.

A través de su cuenta de twitter, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, aseguró que las buenas alianzas son cruciales si queremos promover una migración segura, ordenada y humana. Agradeció las reuniones en Panamá para promover las prioridades compartidas de Estados Unidos y Panamá en materia de migración.

De acuerdo con detalles publicados por la embajada de Estados Unidos en Panamá, unos de los principales objetivos del viaje, el primero de este tipo a América Latina este año, es abordar temas de migración, anticorrupción y crecimiento económico.

Blinken: Panamá y Estados Unidos abordan desafíos de migración

Blinken discutirá las medidas migratorias con sus homólogos de más de 20 países del hemisferio occidental.

De acuerdo con datos de la ONU casi 100 millones de personas han huido de sus hogares en todo el mundo, cifra a la que se han sumado los desplazados de Ucrania, obligados a huir, desde que Rusia la invadió en febrero.

Antony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos:

Actualmente, hay más personas en movimiento en todo el mundo, desplazadas de sus hogares, que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial.