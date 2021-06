En Brasil, papá consuela a conductor que atropelló a su hija

El abrazo que el papá le dio a un conductor que atropelló a su hija se volvió viral no solo en Brasil, donde ocurrió el accidente, sino a nivel mundial.

De acuerdo con medios locales, el accidente ocurrió el pasado 20 de mayo cuando el hombre atropelló a una niña de 10 años mientras ella recogía un juguete en el barrio de Curitiba, Brasil.

El conductor estaba por dar la vuelta en unas calles del barrio de Brasil cuando de la nada apareció la niña, quien iba tras una pelota que habían lanzado sus amigos.

El conductor, aunque quiso frenar el vehículo, no pudo evitar atropellar a la niña llamada Hagatta.

Papá abraza a conductor tras accidente de su hija en Brasil

El conductor en lugar de huir del lugar del accidente pidió apoyo para que la niña fuera atendida por los servicios de emergencia. Al lugar también llegó el papá de la menor.

Lo que conmovió a miles de personas en Brasil fue el hecho de que el conductor al bajarse de su vehículo y ver que había atropellado a una niña, comenzó a llorar desconsoladamente,

El padre al notar que el conductor lloraba por haber atropellado a su hija, se acercó a él y lo consoló con un abrazo.

El padre aseguró a medios de Brasil que no buscaba culpar al hombre que atropelló a su hija, ya que fue un accidente y le pidió que orara para que su hija mejorara.

“Vi sinceridad en su corazón. No era el momento de pelear, teníamos que abrazarnos y ayudarnos. No tengo que perdonarte, ¿le pegaste a mi hija porque querías? No fue porque quisiera, fue un accidente. Entonces lo único que les pido, de corazón, es que oren. Recen por mi hija, para que salga bien y sobreviva”, declaró el padre de la niña.

Conductor no tendrá cargos por atropellar a niña en Brasil

Las autoridades de Curitiba, Brasil, indicaron que el hombre que atropelló a la hija del hombre que lo abrazó no iba en estado de ebriedad, ni había rebasado los límites de velocidad, por lo que no se presentarán cargos en su contra.

Siete días después de ocurrido el accidente, Hagatta fue dada de alta del hospital de Brasil, donde fue internada tras ser atropellada.

