“Una locura” pensar en usar armas nucleares en Ucrania: Papa Francisco

Después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin advirtió a Occidente de que va enserio con la posibilidad de usar armas nucleares en Ucrania, el Papa Francisco señaló el miércoles (21 de septiembre de 2022), que pensar en un acto así es una "locura".

El Vicario de Cristo también señaló que los ucranianos están siendo sometidos a salvajismo, monstruosidades y torturas, calificándolos como un pueblo "noble" que está siendo martirizado.

Al referirse a su reciente viaje a Kazajistán y ante una multitud congregada para su audiencia general en la Plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice elogió al país centro asiático por renunciar a las armas nucleares tras su independencia de la Unión Soviética en el año de 1991.

"Esto fue valiente. En un momento de esta trágica guerra en el que algunos piensan en las armas nucleares -lo que es una locura- este país dijo -no- a las armas nucleares desde el principio", señaló el Sumo Pontífice.

Putin ordenó la primera movilización de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial y respaldó un plan para anexionarse partes de Ucrania, advirtiendo a Occidente de que iba en serio cuando dijo que estaría dispuesto a usar armas nucleares para defender a Rusia.

Quiero recordar de nuevo la terrible situación de la martirizada #Ucrania. Mi enviado me ha contado el dolor de la gente, las monstruosidades que suceden. #OremosJuntos por este pueblo mártir y por la #paz. — Papa Francisco (@Pontifex_es) September 21, 2022

Oremos juntos por este pueblo mártir y por la paz: Papa Francisco

El Papa Francisco, que no nombró a Rusia ni al presidente Vladimir Putin, habló a la multitud de una conversación que tuvo el martes con el cardenal Konrad Krajewski, su jefe de obras caritativas, que está entregando ayuda en Ucrania.

"Él me habló del dolor de esta gente, de los actos salvajes, de la monstruosidad, de los cuerpos torturados que encuentran. Unámonos a esta gente, tan noble y martirizada", señaló el Papa Francisco,

Los medios de comunicación del Vaticano señalaron que Krajewski, un hombre polaco, tuvo que correr y ponerse a cubierto tras ser sorprendido por un ligero tiroteo la semana pasada mientras entregaba ayuda con un obispo católico, un obispo protestante y un soldado ucraniano. Señaló que también visitó fosas comunes en las afueras de Izium, en el noreste de Ucrania.