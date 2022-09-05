¿Por qué el Papa Francisco no viajará a Ucrania ni a Rusia?

El Papa Francisco no podrá visitar Moscú (Rusia) y Kiev (Ucrania) hasta después de un encuentro de líderes religiosos que se celebrará en Kazajistán del 13 al 15 de septiembre de este 2022.

En un extracto publicado en el sitio web de la CNN Portugal, el Papa Francisco fue cuestionado acerca de sus planes de visitar Ucrania y Rusia, luego de su reciente viaje a Canadá, para fomentar el diálogo sobre el fin de las hostilidades entre ambos países.

En un fragmento de entrevista que se emitirá de forma íntegra durante la tarde del lunes (5 de septiembre de2022), el sumo pontífice señaló el por qué no viajará a Ucrania y Rusia, y dijo que se debe a una orden de su médico debido a su problema en la rodilla.

El Papa Francisco ha señalado que: "Ahora no puedo ir porque después del viaje a Canadá ha habido un pequeño contratiempo con la recuperación de la rodilla y el médico lo ha prohibido".

Sin embargo, el Papa Francisco ha señalado que ha mantenido el contacto por teléfono, "Entre todos, se podría hacer algo. Estoy siguiendo (la situación) con mi dolor y mis oraciones. Pero la situación es realmente trágica... Siempre creo que dialogando se avanza".

A la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en 2023 en Lisboa, Portugal, el papa irá, afirmó Francisco en una entrevista con CNN Portugal. ¿Pero qué papa? https://t.co/kbdw45tXkH — CNN en Español (@CNNEE) September 5, 2022

Papa Francisco no podrá visitar Kiev ni Moscú por problema de rodilla

Cabe señalar que en una entrevista exclusiva con Reuters durante el pasado mes de julio, el Papa Francisco señaló que quería visitar Kiev (Ucrania), pero que también quería ir a Moscú (Rusia), preferiblemente primero, para promover la paz. Luego le señaló a Reuters que había sufrido "una pequeña fractura" en la rodilla al dar un paso en falso mientras se inflamaba un ligamento.

El sumo pontífice tiene previsto viajar a la capital kazaja de Nursultán para asistir al VII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales.

El Papa Francisco ha acusado de forma implícita a Rusia de "conquista armada, expansionismo e imperialismo" en Ucrania.

En fecha reciente, el Vaticano tuvo que evocar sus condenas de la guerra para enmendar las tensas relaciones con Ucrania, después de que el Papa Francisco molestó a Kiev al referirse a la ultranacionalista de Rusia, Darya Dugina, muerta por un coche bomba cerca de Moscú (Rusia), como una víctima inocente de la guerra.