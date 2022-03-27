Papa Francisco pide abolir el conflicto en Ucrania

El Papa Francisco pidió desde el Vaticano, abolir el conflicto entre Rusia y Ucrania; esto a más de un mes del comienzo de los enfrentamientos armados, señalando que es una derrota para toda la humanidad.

Ha pasado más de un mes desde la invasión de Ucrania, desde el inicio de esta guerra cruel y sin sentido que, como toda guerra, es una derrota para todos, para todos nosotros.

De acuerdo con el máximo líder de la Iglesia católica, todo el mundo debe repudiar estos hechos que llevan a cientos de personas a la muerte.

‘Debemos repudiar la guerra, un lugar de muerte donde los padres y las madres entierran a sus hijos, donde los hombres matan a sus hermanos sin siquiera verlos, donde los poderosos deciden y los pobres mueren.’ agregó.

#PapaFrancisco luego del #Ángelus de hoy, domingo #27demarzo: "La guerra es un acto bárbaro y sacrílego que debe ser abolido". Conoce más 👇https://t.co/6kLyfQMW2k pic.twitter.com/CTqFqidrnp — Vatican News (@vaticannews_es) March 27, 2022

Papa Francisco lamenta que el conflicto afecte a los niños en Ucrania

Asimismo, el Papa Francisco lamentó la situación que ha desplazado a uno de cada tres niños que habitaban Ucrania, señalando que el hecho provoca traumas en los más inocentes.

Además, declaró que los niños son el futuro, por lo que el conflicto y todo lo que conlleva para los menores, implica destruirlo.

‘Ucrania, uno de cada dos niños se ha visto obligado a abandonar el país. Esto significa destruir el futuro, provocar traumas dramáticos en los más pequeños e inocentes entre nosotros’, señaló.

Papa Francisco pide a políticos del mundo terminar con el conflicto en Ucrania



De igual forma, el Pontífice hizo un llamado a no normalizar el conflicto entre Rusia y Ucrania, invitando a todos a repudiarla, así como trabajar en conjunto para alcanzar la paz mundial.

También dijo que pide que los líderes mundiales involucrados reflexionen y se comprometan a terminar con el conflicto.

‘Ruego a todos los políticos involucrados que reflexionen sobre esto, se comprometan al respecto y miren a la Ucrania mártir y comprendan que cada día de guerra empeora la situación para todos.’, dijo el Papa Francisco.

