Putin no debe permanecer en el poder por conflicto en Ucrania: Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que Rusia “estranguló la democracia” y que debido a la operación militar que Vladimir Putin inició en Ucrania, no debería continuar en el poder.

Desde el Palacio Real de Varsovia, en Polonia, el mandatario estadounidense comenzó su discurso citando a Juan Pablo II, primer pontífice polaco: “No tengan miedo”.

“Resurgimos de nuevo en la gran batalla por la libertad. En esta batalla, debemos tener los ojos claros, necesitamos armarnos de valor para la larga lucha que tenemos por delante”, dijo.

Biden se refirió a “la mentira” de Putin sobre el objetivo de la operación militar especial en territorio ucraniano, que es desnazificar a dicho país.

“Es mentira, es cínico y lo sabe. Además es obsceno. Volodimir Zelensky fue elegido democráticamente, es judío y la familia de su padre fue eliminada en el Holocausto”, continuó el mandatario.

Happening Now: President Biden delivers remarks on the united efforts of the free world to support the people of Ukraine, hold Russia accountable for its brutal war, and defend a future that is rooted in democratic principles. https://t.co/ZAq0bmfZWg — The White House (@WhiteHouse) March 26, 2022

Asimismo, advirtió a Putin no pasar ni “una sola pulgada” a territorio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pues los países miembros aplicarían “toda la fuerza” de su poder colectivo.

Explicó que las fuerzas estadounidenses se encuentran en Europa para defender a la OTAN y no para entrar en el conflicto que se vive en Ucrania, que a su parecer inició sin “justificación ni provocación alguna”.

Biden pide que Putin no continúe en el poder

Biden afirmó que el pueblo de Ucrania no está solo y reconoció su trabajo, en la primera línea de lucha “para salvar a su nación” de la operación militar que Putin inició el pasado 24 de febrero.

Mi mensaje para el pueblo de Ucrania es un mensaje que entregué hoy al ministro de Relaciones Exteriores y al de Defensa: estamos con ustedes. Punto.

Según el presidente estadounidense, su país recibirá a 100 mil refugiados ucranianos y se implementará un nuevo paquete de ayuda por más de mil millones de dólares.

“Estamos trabajando para que llegue ayuda humanitaria y asistencia médica a ciudades esenciales de Ucrania, no a Mariupol porque las fuerzas rusas la sitiaron y no se ha podido abrir ningún corredor humanitario”, reconoció Biden.

“Todo esto exhibe la capacidad de barbarie de Vladimir Putin, un hombre que debe saber que el conflicto con Ucrania ha sido un verdadero fracaso, cometió errores de cálculo terribles”, agregó.

Finalmente, el presidente estadounidense se dirigió al pueblo de Rusia: “no son el enemigo, me niego a creer que aplauden los asesinatos de niños y abuelos inocentes. Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”.

