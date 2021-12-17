Papa Francisco: 5 frases para celebrar su cumpleaños 85

Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, celebra este viernes 17 de diciembre su cumpleaños 85, con felicitaciones de fieles de todo el mundo y líderes mundiales.

En este mes de diciembre, el papa Francisco vivió dos fechas importantes; primero, el 13 de diciembre, su 52 aniversario de sacerdocio, y este viernes su cumpleaños 85.

Cabe destacar que el papa Francisco no realiza homenajes por su cumpleaños, ni hace grandes celebraciones. En su primer festejo como sumo pontífice, invitó a comer a un grupo de personas sin hogar.

Y este año, celebró su cumpleaños 85 recibiendo en el Vaticano a un grupo de migrantes quienes le regalaron un cuadro hecho por un refugiado afgano que muestra a un grupo de personas cruzando el mar.

Cada etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y amar. — Papa Francisco (@Pontifex_es) December 17, 2021

Cabe resaltar que el papa Francisco se distingue por su humildad y respetar temas polémicos como el aborto o matrimonios igualiatarios, sobre los que ha hecho comentarios que fueron aplaudidos en el mundo. Aquí te dejamos algunas de las frases más recordadas del papa Franciso.

Frases del papa Francisco para celebrar su cumpleaños 85

Si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?

En julio de 2013, cuando apenas tenía tres meses en el cargo, el papa Francisco mencionó la famosa frase que causó polémica en el mundo, al responder al cuestionamiento sobre que la Sede tenía una red de clérigos homosexuales.

El papa Francisco mencionó que el problema no era la homosexualidad sino actuar “contra los intereses de la iglesia”.



Abusar de los niños es una enfermedad

El papa Francisco habló sobre las acusaciones de abuso sexual a niños por parte de integrantes de la iglesia católica, a lo que respondió que “abusar de los niños es una enfermedad", y agregó que la iglesia debía esforzarse más en la selección de quienes aspiran a ser sacerdotes.

Posteriormente indicó que “me comprometo a la celosa vigilancia de la iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuentas.



El celibato voluntario no es una solución

El papa Francisco mencionó que estaba abierto a la posibilidad de que hombres casados pudieran ordenarse como sacerdotes para combatir la falta de clérigos.



Es mejor ser ateo que un mal cristiano

En 2017 el papa Francisco habló sobre los comportamientos de los cristianos y mencionó que era mejor ser ateo antes que un mal cristiano que lleva una doble vida o ser una persona que explota a otras.



Una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes, no es un cristiano

La frase del papa Francisco fue dedicada al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, cuando era candidato y una de sus propuestas fue construir un muro en la frontera con México.