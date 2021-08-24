Papa Francisco hizo una donación de 200 mil euros tras sismo en Haití

El Papa Francisco hizo una donación de 200 mil euros para ayudar a la recuperación de Haití, el país caribeño que el pasado 14 de agosto fue golpeado por un sismo de magnitud 7.2 que dejó más de dos mil muertos.

Debido a la magnitud de los daños, el máximo jerarca de la Iglesia católica enviará esta primera contribución para auxiliar a las poblaciones más afectadas de Haití, que además se enfrentan a la pandemia de Covid-19.

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El Papa Francisco ordenó que los 200 mil euros se repartan entre las diócesis más afectadas por el sismo para ayudar a las víctimas del desastre, que ha dejado al menos 12 mil heridos.

El gesto quiere manifestar la expresión inmediata del sentimiento de cercanía espiritual y de aliento paternal a las personas y zonas afectadas, expresado por el Santo Padre en el Ángelus de la Plaza de San Pedro del domingo 15 de agosto de 2021.

Además de la donación para Haití, el Papa Francisco enviará una primera ayuda de emergencia de 69 mil dólares a Bangladesh, país asiático que recientemente se vio afectado por el ciclón “Yaas”.

El Santo Padre también donará 100 euros a la población de Vietnam, que actualmente atraviesa “graves dificultades debido a las consecuencias socioeconómicas asociadas a la pandemia de Covid-19”.

En el Ángelus del 15 de agosto, el #PapaFrancisco ya había asegurado sus oraciones y su cercanía espiritual al pueblo haitiano. Ahora envía una primera ayuda de a los afectados por el terremoto. #solidaridad #Haiti https://t.co/Y01PtzYsDj — Vatican News (@vaticannews_es) August 24, 2021

Obispos de Estados Unidos harán una donación a los damnificados de la isla

Por otra parte, el Vaticano dio a conocer que obispos de Estados Unidos preparan una colecta especial para recaudar fondos de ayuda que se destinarán a los damnificados de Haití.

El monseñor José Gómez, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), explicó que cada diócesis prepara una donación especial que ayude al país caribeño en su recuperación.

“Es probable que el pueblo de Haití experimente dificultades constantes en las próximas semanas a medida que comiencen los esfuerzos de recuperación y reconstrucción”, reconoció Gómez.

Detalló que parte de los fondos recaudados se donarán a la Catholic Relief Services (CRS), una agencia oficial de ayuda que por más de 60 años ha trabajado en la isla “para abordar la pobreza e impulsar su recuperación y desarrollo”.

“El trabajo de esta institución comprende el despliegue de suministros de socorro a pocas horas de que ocurra un desastre, incluso en los lugares más remotos. Igualmente, proporciona viviendas de transición y ayuda a construir medios de subsistencia”, añadió el monseñor Gómez.

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