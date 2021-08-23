Hallan a 24 personas con vida a una semana del sismo en Haití

A una semana del sismo de magnitud 7.2 en Haití, las autoridades de ese país informaron el hallazgo de 24 personas con vida, quienes habían sido reportadas como desaparecidas en Pic Macaya, una montaña donde fueron encontrados.

De acuerdo con Protección Civil de Haití, las 24 personas encontradas son cuatro niños y 20 adultos, quienes estaban en la montaña Pic Macaya, ubicada a más de 194 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe, la capital del país, y cuya región fue gravemente afectada por el sismo del pasado 14 de agosto.

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Las autoridades de Haití especificaron en las redes sociales que el hallazgo de las 24 personas ocurrió este domingo 22 de agosto, pero no detallaron si estaban entre escombros o en algún punto lejano del parque, ya que esa región sufrió deslaves de tierra y derrumbes tras el sismo.

24 personas reportadas como desaparecidas, atrapadas en Pic Macaya, fueron encontradas con vida una semana después del terremoto.

Protección Civil de Haití informó que las 24 personas fueron transportadas en un helicóptero a la comuna de Camp-Perrin, al sur del país, para recibir atención médica. Además, al momento de su hallazgo les proporcionaron "asistencia alimentaria y kits de higiene".

2/2 Elles ont été transportées par hélicoptère à Camp-Perrin (Sud) pour être soignées. Elles ont reçu une assistance alimentaire et des kits d’hygiène.#HaïtiRéponse @MCHaiti @PrimatureHT — Pwoteksyon sivil (@Pwoteksyonsivil) August 23, 2021

Sismo en Haití deja miles de muertos y daños materiales

El sismo de magnitud 7.2 que se registró el pasado sábado 14 de agosto en Haití ha dejado un saldo de 2 mil 189 muertos, alrededor de 12 mil heridos y 32 desaparecidos, de acuerdo con los reportes oficiales.

El sismo destruyó más de 7 mil viviendas y dañó más de 12 mil, lo que provocó que cerca de 30 mil familias quedaran sin hogar, de acuerdo con las autoridades de Haití. Escuelas, oficinas e iglesias también quedaron destrozadas o dañadas.

Además, la ayuda humanitaria que otros países han enviado a Haití se ha tardado en llegar por lo inaccesible de algunas zonas.

Lundi 23 août 2021| 7:00 a.m |Rencontre de coordination de la @Pwoteksyonsivil avec la @dgpnhofficiel , @OCHAHaiti , et l'Armée américaine, sur la logistique de l'acheminement de l'aide humanitaire dans les zones inaccessibles par voies terrestre et maritime.#HaïtiRéponse pic.twitter.com/KRQIfzxvNI — Pwoteksyon sivil (@Pwoteksyonsivil) August 23, 2021