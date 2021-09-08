Papa Francisco envía 15 mil helados a reos en Roma por onda de calor

El papa Francisco ordenó enviar 15 mil helados a los reos de las dos prisiones que hay en Roma, Italia, luego de la onda de calor que se ha registrado en el país, la cual ha provocado uno de los veranos más calurosos registrados en la región.

De acuerdo con agencias internacionales, el Vaticano anunció este martes que “la caridad” del papa Francisco llegó hasta los reos de la cárcel más antigua de Regina Coeli en el río Tíber, en el centro de Roma, y en la moderna prisión de Rebibbia, en las afueras de la ciudad.

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Los helados fueron entregados en nombre del papa Francisco por el cardenal polaco Konrad Krajewski, conocido como "el limosnero del papa" o el que distribuye limosnas a los pobres, agregó la agencia británica.

Dios está gloriosa y misteriosamente presente en la creación, como el Señor que reina sobre ella. Para descubrirlo, necesitamos hacer silencio, escuchar y contemplar. #TiempoDeLaCreación — Papa Francisco (@Pontifex_es) September 6, 2021

El cardenal Krajewski, uno de los más jóvenes, ya que tiene 57 años de edad, también ha creado instalaciones médicas y de baño para personas sin hogar cerca del Vaticano bajo la dirección del papa Francisco desde la elección del pontífice en 2013.

Verano caluroso en Roma, Italia

El verano fue uno de los más calurosos registrados en Italia, incluido Roma, sin embargo, la ciudad de Sicilia registró hasta 49 grados centígrados en agosto, que se cree que es la temperatura más alta jamás registrada en Europa.

En agosto, las autoridades de Italia pronosticaron temperaturas de 45 grados Celsius en las ciudades de Palermo y Catania, y de hasta 37 grados Celsius en Roma, Florencia y Bologna, lugares que el Ministerio de Salud puso en alerta roja.

Caridad del papa Francisco

La caridad del papa Francisco fue destacada por los medios de comunicación porque la oficina del cardenal polaco Konrad Krajewski también envió una máquina de tomografía computarizada (TC) a un centro de salud en Madagascar y alrededor de 2 millones de euros, unos 47 millones 120 mil pesos de fondos para mejorar las instalaciones médicas en tres países africanos durante el verano, los cuales no fueron revelados, según el comunicado.

La educación es una de las formas más efectivas de humanizar el mundo y la historia. La educación es ante todo una cuestión de amor y de responsabilidad que se transmite en el tiempo, de generación en generación. #DíaDeLaAlfabetización — Papa Francisco (@Pontifex_es) September 8, 2021