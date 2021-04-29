Papa Francisco limita valor de regalos a menos de mil pesos

El papa Francisco promulgó un nuevo decreto que ordena la transparencia económica total y controles para los administradores del Vaticano, incluidos los cardenales, y estipula que nadie puede aceptar regalos personales por un valor mayor a 49 dólares, es decir, menos de mil pesos.

El decreto se conoce luego de una ley papal de mayo del año pasado, en la que el Sumo Pontífice endureció las reglas para los contratos de adquisiciones del Vaticano y después de darse a conocer que los clérigos católicos se daban regalos exclusivos entre ellos.

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En 2019, una investigación de la Iglesia de Estados Unidos descubrió que el obispo Michael J. Bransfield de Virginia Occidental envió cheques personales por un total de más de 350 mil dólares a aproximadamente 140 clérigos durante más de una década, incluidos dos cardenales de Estados Unidos.

Posteriormente utilizó los fondos de la Iglesia local para reembolsarse. Una investigación lo encontró responsable del acoso sexual de adultos e irregularidades financieras. Negó haber actuado mal.

Uno de los cardenales del Vaticano que recibió los obsequios de Bransfield devolvió el dinero y el otro dijo que lo había dado a organizaciones de caridad.

El año pasado, un informe del Vaticano sobre el excardenal estadounidense Theodore McCarrick mostró que regularmente daba obsequios en efectivo a otros clérigos, incluidos funcionarios del Vaticano, durante un período que abarcó décadas.

¿Qué dice el decreto firmado por el Papa Francisco?

El límite de 49 dólares para los obsequios se aplica a todos los empleados del Vaticano de cualquier nivel y el resto del decreto a los administradores, sean clérigos o laicos.

Establece que, al momento de su nombramiento y luego cada dos años, los administradores deben revelar si han sido objeto de investigaciones financieras.

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También dice que no pueden usar paraísos fiscales o poseer bienes inmuebles obtenidos con fondos de actividades ilegales. Las autoridades financieras del Vaticano tendrá facultades de control.

Los firmantes deberán declarar que no poseen, ni siquiera a través de terceros, inversiones o participaciones en empresas catalogadas como de alto riesgo de blanqueo de capitales.

No pueden tener acciones u otros intereses en empresas cuyas políticas sean contrarias a la doctrina social de la Iglesia. Se trataba de una aparente referencia a las empresas farmacéuticas y a las que dañan gravemente el medio ambiente.

El Papa Francisco dijo que el personal debe adherirse a las "regulaciones y mejores prácticas internacionalmente aceptadas" que exigen transparencia por parte de quienes desempeñan funciones clave para combatir "los conflictos de intereses, las prácticas de mecenazgo y la corrupción en general".

