Papa Francisco pide ahorrar en Navidad y enviar ayuda a Ucrania

El Papa Francisco pidió ahorrar dinero en Navidad y ccon ello apoyar a Ucrania frente al conflico con Rusia. A través de su cuenta oficial de Twitter destacó que el pueblo ucraniano lo necesita.

"Renovemos nuestra cercanía al martirizado pueblo de Ucrania perseverando en la oracion por estos hermanos nuestros que sufren tanto. Celebremos una Navidad más humilde, con regalos más humildes, y enviemos lo que nos ahorramos al pueblo ucraniano, que lo necesita", redactó en un tuit el pasado miércoles 14 de diciembre.

Papa Francisco llora por guerra en Ucrania

Fue el pasado 08 de diciembre que el Papa Francisco comenzó a llorar el jueves al mencionar el sufrimiento de los habitantes en Ucrania durante una oración tradicional en el centro de Roma.

El Papa Francisco rompió en llanto al mencionar el sufrimiento del pueblo de Ucrania en una oración pública en Plaza España de Roma, en conmemoración de la Virgen de la Inmaculada Concepción.

Mientras se encontraba leyendo, la voz del Papa Francisco comenzó a quebrarse hasta que le fue imposible hablar, durante 30 segundos, intentó reanudar la oración, pero siguió sollozando.

Al percatarse de esto, la multitud, incluido el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, comenzó a aplaudir para alentar al Papa Francisco.

El #PapaFrancisco rompió en llanto al mencionar, ante la Virgen de Concepción, el sufrimiento del pueblo de #Ucrania



Esto sucedió durante una oración pública en Plaza España. pic.twitter.com/EJR2SrB7wN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 8, 2022

En la oración mencionó que nuevamente tiene que traer las súplicas del pueblo Ucraniano para poder tener paz. Pues niños, ancianos, padres y madres de los jóvenes de Ucrania se encuentran sufriendo.

Cabe destacar que cada que tiene oportunidad, el Papa Francisco rechaza las acciones de Rusia en contra del pueblo de Ucrania y ha pedido que cese ante dichos ataques.

Desde febrero del año presente, el Papa Francisco hizo un llamado a creyentes y no creyentes a unirse en oración por la paz en Ucrania y exhortó a todas las partes implicadas en la crisis con Rusia a que “hagan un examen de conciencia ante Dios” y se “abstengan de acciones que provoquen más sufrimiento a las poblaciones y desacrediten el derecho internacional”.