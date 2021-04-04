Papa Francisco pide compartir vacunas con países pobres

El Papa Francisco realizó la Misa de Pascua, con motivo del Domingo de Resurrección, además que ofreció a los fieles la bendición 'Urbi et Orbi', desde la Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano.

Al servicio religioso asistieron 200 personas, debido a la pandemia de Covid-19. Por esta razón, el líder de la iglesia católica pidió a la comunidad "comprometerse para superar los retrasos en la distribución de vacunas contra el coronavirus".

"Tenemos que promover su reparto, especialmente en los países más pobres", declaró el sumo pontífice.

La misa fue realizada desde el interior de la basílica y no desde el balcón de la fachada, como ocurre tradicionalmente.

"Que el Señor dé consuelo y sostenga fatigas de los médicos y enfermeros. Que todas las personas, especialmente las más frágiles, reciban asistencia, todos tienen derecho a acceder a los tratamientos necesarios", declaró.

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FRANCISCO REPASÓ CONFLICTOS DEL MUNDO

Como usualmente pasa durante las bendiciones de Urbi et Orbi de Navidad y de Pascua, el líder católico repasó los males que afectan actualmente a la humanidad.

"¡Todavía hay demasiadas guerras y demasiada violencia en el mundo! Que el Señor, que es nuestra paz, nos ayude a vencer la mentalidad de la guerra. Que conceda a cuantos son prisioneros en los conflictos, especialmente en Ucrania oriental y en Nagorno-Karabaj, que puedan volver sanos y salvos con sus familias, e inspire a los líderes de todo el mundo para que se frene la carrera armamentista", oró el Papa.

Antes de la pandemia de Covid-19, la Misa de Pascua se realizaba usualmente en la Plaza de San Pedro para que llegar al mayor número posible de fieles. Desde el año pasado, estas ceremonias se han realizado en el interior de la Basílica de San Pedro.

Con la bendición Urbi et Orbi (A la ciudad y al mundo), el Papa redime a los fieles el castigo por sus pecados, siempre y cuando ya haya sido admitido en la confesión o en la oración. Esta bendición usualmente sólo se da en Navidad, Pascua o bien cuando se elige un nuevo Papa.

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