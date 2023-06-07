¿Qué es una hernia incisional, por la cual hospitalizaron al Papa Francisco?

El Papa Francisco debió ser ingresado al Hospital Universitario Gemelli de Roma, Italia este miércoles 7 de junio de 2023, para practicarle una cirugía y contrarrestar una hernia incisional.

En un comunicado, el Vaticano detalló que los médicos le practicarán una laparotomía, procedimiento que requiere una anestesia general, con el fin de reparar una hernia incisional incarcerada que le ha generado síntomas “recurrentes, dolorosos y que empeoran”.

Una hernia en la pared del abdomen es una abertura o un área de debilidad de dicha zona, en la cual es posible que sobresalga el contenido intestinal, según el Manual Médico MSD.

¿Qué es una hernia incisional?

Una hernia incisional es una abertura en la pared abdominal que ocurre después de una incisión quirúrgica que una persona haya recibido en la pared abdominal. Los especialistas del Manual MSD indican que este tipo de hernia puede aparecer años después de haberse sometido a una cirugía abdominal.

El 4 de julio de 2021, el también Jefe del Estado Vaticano tuvo que acudir al Hospital Gemelli para someterse a una cirugía debido a una “estenosis diverticular” o diverticulitis, la cual es una infección de los divertículos: pequeñas protuberancias o bolsas formadas en la pared del intestino grueso, de acuerdo con la Clínica Mayo, de Estados Unidos.

Los casos más leves de diverticulitis provocan dolor en el abdomen, pero la infección o inflamación de estas protuberancias puede requerir una intervención quirúrgica. Hace casi dos años, el Pontífice debió permanecer ingresado en el hospital por al menos 10 días, tras los cuales recibió el alta.

Cuando una hernia está incarcerada o encarcelada, como en el caso del Papa Francisco, es cuando un fragmento de grasa o un asa intestinal, es decir, un tramo del intestino delgado de cerca de 20 centímetros de longitud, queda atrapado en una hernia. En este caso, el paciente puede sufrir de una obstrucción en el intestino.

Mientras que una hernia encarcelada puede estrangularse, es decir, que el flujo de sangre se vea interrumpido en el tejido atrapado, lo cual puede ser potencialmente mortal, también advierte la Clínica Mayo.

