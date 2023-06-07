El papa Francisco fue ingresado este 7 de junio de 2023 en el Hospital Gemelli de Roma para ser sometido a una cirugía de laparotomía exploratoria por presentar molestias abdominales y tener riesgo de obstrucción intestinal. La operación se realizó con con éxito pero tendrá que estar internado varios días, anunció el Vaticano.

Al finalizar la Audiencia General, el papa fue trasladado al Hospital Universitario Gemelli de Roma, para ser sometido bajo anestesia general a la intervención quirúrgica de laparotomía y cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis, indicó la Santa Sede en un comunicado.

Cirugía del Papa Francisco termina con éxito

La intervención quirúrgica del Santo Padre en el Hospital Gemelli de Roma se realizó sin complicaciones y tuvo una duración de tres horas; sin embargo, permanecerá hospitalizado durante unos días más.

🔴 "La operación se llevó a cabo sin complicaciones y duró tres horas", informa la @HolySeePress en un comunicado publicado este miércoles #7dejunio por la tarde tras la intervención quirúrgica del Santo Padre en el Hospital Gemelli de #Roma. pic.twitter.com/FmodSAKmfb — Vatican News (@vaticannews_es) June 7, 2023

Qué es la Laparotomía exploratoria

La Laparotomía exploratoria se trata de una cirugía abierta del abdomen para ver los órganos y los tejidos que se encuentran en el interior.

El Vaticano explicó que "la operación, dispuesta en los últimos días por el equipo médico que asiste al papa, se ha hecho necesaria a causa de una hernia incisional encarcelada que está provocando síndromes suboclusivos recurrentes, dolorosos y que empeoran".

El pontífice, de 86 años, "estará ingresado varios días para permitir el curso posoperatorio normal y la recuperación funcional completa", añadió la Santa Sede.

La operación ha sido considerada de urgencia después de los resultados de la TAC a la que se sometió este martes y se produce después de la intervención al colon de julio de 2021.

Cuál es la prótesis que le colocarán al papa Francisco

La prótesis que le colocarán al papa Francisco a la que se refiere el Vaticano, es una malla quirúrgica de monofilamento de polipropileno no absorbible, que se utiliza para reparar defectos de la pared abdominal y no vuelva a salir parte del intestino.

Francisco había revelado que sufría de divertículos, el problema por el que tuvo que ser operado y se le extirpó una pequeña parte del colon, pero que estaba bien de salud.

Hace dos años, el papa Francisco también fue operado

Francisco fue operado en este hospital romano el 4 de julio de 2021 y dado de alta después de 10 días a los que siguieron una lenta recuperación.

Se trata de la tercera vez que el papa es ingresado en el hospital romano, pues estuvo ingresado tres noches a finales de marzo en el hospital Gemelli por "una pulmonía aguda".

Los problemas de salud del pontífice

El papa además sufre el problema de su rodilla derecha que le obliga a andar con bastón o con silla de ruedas y ha asegurado en varias ocasiones que no se quiere operar.

La salud del santo padre ha alimentado regularmente las especulaciones sobre una posible renuncia. En varias ocasiones dijo que se plantearía dimitir -como hizo su predecesor Benedicto XVI, fallecido el 31 de diciembre- si su salud así lo obligara, pero recientemente dijo que tal escenario no era de actualidad.

Pese a todo, el papa Francisco mantiene su programa de viajes. A inicios de agosto tiene previsto visitar Lisboa con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud, y en septiembre tiene agendados sendos viajes a Mongolia y Marsella, en el sur de Francia.

