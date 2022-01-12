Papa Francisco visita tienda de discos en Roma y le regalan un CD

El papa Francisco salió del Vaticano la tarde de este martes para visitar una tienda de discos en Roma. El sumo pontífice, quien es un amante de la música clásica, salió del negocio con un CD, regalo de los dueños del lugar.

Aunque se suponía que la visita a la tienda de discos era privada, un periodistas se percató de la llegada del Papa al lugar, por lo que no tardó en compartir el momento a través de un hilo en Twitter.

De acuerdo con el periodista, el papa Francisco llegó en un auto blanco a la tienda de discos StereoSound, cerca del antiguo panteón, donde permaneció por poco más de 10 minutos, y las puertas del local estuvieron cerradas durante el tiempo que el sumo pontífice estuvo ahí.

“El papa Francisco estuvo dentro de StereoSound poco más de doce minutos. Veo que bendice a una señora, la veterana propietaria, y a su hija y su yerno. Habla con ellos, les escucha. La hija saca un paquete envuelto en papel azul, es un CD”. describió el reportero.

Hoy iba por la calle y me he encontrado con el Papa en una tienda de discos. Tal cual. https://t.co/HQHibeATs0 pic.twitter.com/Og49TAKV3Z — Javier Martínez-Brocal (@javierMbrocal) January 11, 2022

¿Qué hacía el papa Francisco en una tienda de discos?

Un portavoz del Vaticano dijo que el papa Francisco acudió a la tienda de discos para bendecir el negocio porque había sido renovado recientemente.

Martínez-Brocal dijo a la agencia Reuters que los dueños de la tienda le dijeron que se habían hecho amigos del Papa años atrás cuando era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Visitaba su tienda para comprar discos y CD de música clásica cuando estaba en Roma por asuntos de la Iglesia y se alojaba en una residencia cercana para clérigos visitantes.

Los dueños de la tienda de discos confirmaron al reportero que le regalaron un CD de música clásica al papa Francisco, sin embargo, deicidieron no hablar más sobre los gustos musicales del sumo pontífice. Pero se sabe que al papa Francisco le gustan Beethoven, Mozart y Bach, e incluso el tango de su Argentina natal.

En redes sociales circuló el video donde se veía al Papa, que evita los autos a prueba de balas, saliendo de la tienda y subiéndose a un sencillo Fiat 500 blanco con matrícula del Vaticano.

No es la primera vez que el papa Francisco visita una tienda en Roma. En 2015, dos años después de su elección, encargó un nuevo par de anteojos a una óptica de Roma. Y aunque el encargo debía entregarse en el Vaticano, el Papa decidió ir a recogerlos él mismo.