“Por favor, recen por mí": El papa León XIV rompe el silencio tras ser diagnosticado de cáncer; esto dijo en su primer mensaje

El papa León XIV compartió un mensaje dirigido a los fieles luego de que se confirmara que padece cáncer de pulmón, una noticia que generó preocupación entre la comunidad católica.

A través de una carta fechada el 13 de octubre de 2026, el pontífice agradeció las oraciones y el trabajo de quienes participaron en un encuentro sobre las familias y la misión de la Iglesia.

Y es que, aunque el documento no aborda directamente su diagnóstico médico, sí contiene un mensaje de cercanía espiritual y una petición que llamó la atención, pues el papa pidió que siguieran rezando por él, mientras continúa su recuperación tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido en Roma.

¿Qué dijo el papa León XIV tras ser diagnosticado de cáncer?

En el documento, León XIV comenzó agradeciendo a quienes participaron en el encuentro y reconoció que, debido a su ausencia, no pudo acompañarlos personalmente durante las actividades.

“Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos”, expresó el pontífice en su mensaje.

También destacó la importancia de escuchar las experiencias de las familias, quienes compartieron sus alegrías, dificultades y esperanzas. Para el papa, estos testimonios representan una aportación para la Iglesia, pues permiten conocer los desafíos que enfrentan las comunidades y reflexionar sobre la manera de acompañarlas.

Una de las partes más significativos de la carta fue la solicitud que León XIV dirigió a los participantes para que transmitieran su cercanía espiritual a las comunidades católicas.

“Al regresar a casa, por favor, transmitan a todos los miembros de sus comunidades mi cercanía espiritual y mi apoyo”, escribió.

Antes de concluir, el papa hizo una petición personal para que sus oraciones lo acompañen durante este periodo.

“Les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes”, expresó León XIV, antes de impartir su Bendición Apostólica.

¿Qué se sabe sobre el cáncer que le diagnosticaron al papa León XIV?

El Vaticano confirmó el 13 de octubre que León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que afecta al pulmón. El diagnóstico se confirmó durante una intervención quirúrgica realizada en el Hospital Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

De acuerdo con la información difundida, la operación duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones. El pontífice despertó con normalidad después del procedimiento y regresó a su habitación para continuar con su recuperación.

