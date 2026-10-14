Su madre murió y su hermano está en tratamiento: Los antecedentes de cáncer en la familia del Papa León XIV

La familia del Papa León XIV enfrenta dos situaciones de salud delicadas, pues mientras el pontífice fue sometido a una operación para retirar un tumor del pulmón derecho, su hermano mayor, Louis Prevost, atraviesa una recaída de mieloma múltiple, cáncer que había logrado mantener bajo control durante varios años.

Deborah Prevost, esposa de Louis, reveló que el padecimiento de su marido dejó de estar en remisión hace aproximadamente tres meses.

Hermano del Papa León XIV también tiene cáncer

Su esposa no reveló la etapa en la que se encuentra el cáncer, aunque explicó que el tratamiento continúa, y también contó que su marido conversó por teléfono con el Papa León XIV antes de acudir a una sesión médica.

El diagnóstico de Louis se produjo en 2017. Dos años después, recibió un tratamiento que incluyó células madre y su participación en un ensayo clínico.

#ÚLTIMAHORA | El Vaticano confirmó que el papa León XIV tiene cáncer. El pontífice fue sometido a una cirugía por un nódulo pulmonar; la intervención concluyó con éxito. Ahora permanecerá en recuperación y se prevé que retome sus actividades el 20 de octubre. La información en #HechosMeridiano con @VILLALVAZO13 y @CHRIS_LARA_H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2026

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas, responsables de producir anticuerpos.

De acuerdo con las estimaciones de la Sociedad Americana contra el Cáncer, en Estados Unidos se registrarán alrededor de 36 mil nuevos casos durante 2026.

Madre del Papa León XIV murió de cáncer

Los antecedentes médicos de la familia también incluyen a Mildred Agnes Martínez, madre del Papa León XIV, quien falleció el 18 de junio de 1990 después de recibir un diagnóstico de cáncer y someterse a tratamientos intensivos de quimioterapia.

Los registros médicos no indican el tipo de cáncer que se le diagnosticó y por el que perdió la vida.

Durante el procedimiento del Papa León XIV en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, los médicos retiraron el tumor y el lóbulo inferior del pulmón derecho, proceso conocido como lobectomía.

El diagnóstico fue adenocarcinoma pulmonar, una de las variedades más comunes de cáncer de pulmón, por lo que deberá pasar hospitalizado durante varios días, pero hasta el momento, el Vaticano no ha revelado la fecha en la que el pontífice XIV será dado de alta.