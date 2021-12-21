Mcdonald´s racionará papas fritas en Japón por escasez de producto

La franquicia de restaurantes de comida rápida, McDonald's informó que deberá racionar las papas fritas en Japón por la escasez de producto.

Las papas empezaron a escasear debido a las afectaciones por la pandemia de Covid-19 y las inundaciones en un puerto de Vancouver, Canadá.

Dicho país, es el principal proveedor de papas para Japón, por lo que han tenido retrasos e interrupciones en los envíos de las mismas, que ocasiona un problema en la cadena de entrega de estos insumos.

Por esta razón, el gigante de la comida rápida, solo ofrecerá papas fritas en tamaño pequeño del 24 hasta el 30 de diciembre de 2021 y dejará fuera de su menú a las papas de tamaño mediano y grande.

"Para garantizar que el mayor número posible de clientes tengan acceso continuo a nuestras patatas fritas", dijo la compañía.

La cadena prevé que la suspensión de la venta de papas fritas medianas y grandes en Japón solo dure una semana.

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McDonald's se verá afectada en sus casi 3 mil puntos de venta en Japón

La franquicia ha informado que esta escasez de su producto estrella, las papas fritas, afectará a sus 2 mil 900 puntos de venta en todo Japón.

Ante este problema, la cadena de comida rápida está cooperando con proveedores, importadores y vuelos alternativos a Japón para obtener papas lo más rápido posible y así, los problemas de suministro se resuelvan para la víspera de Año Nuevo.

Además, dijo que esta medida para racionar las papas fritas, no afectará a sus ofertas de hash Brown o croquetas de papa.

Por lo pronto, los clientes obtendrán un descuento de 50 yenes (9 pesos mexicanos) para la porción más pequeña de papas fritas hasta que se permitan nuevamente porciones más grandes.

Sin embargo, no es la primera vez que la compañía se enfrenta a una escasez de papas fritas, pues a finales de 2019, los agricultores se vieron afectados por una ola de frío que dañó los cultivos de papas, lo que resultó en menos papas fritas en los menús.

