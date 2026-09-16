Más impuestos y menos promoción: El riesgo de encarecer a México para el turismo extranjero

El Paquete Económico 2027 propone un duro golpe al sector turístico al plantear un incremento del 35.8% en el Derecho de No Residente (DNR), lo que elevaría el cobro a visitantes extranjeros de 983 a mil 334.50 pesos. Empresarios hoteleros advirtieron que este encarecimiento convierte a México en un destino sumamente caro y corre el riesgo de ahuyentar a los turistas hacia otros países. La mayor inquietud radica en que los recursos recaudados actualmente se destinan a rubros como Sedena y Migración en lugar de la promoción turística, además de que analistas señalan que la medida busca captar recursos de manera desesperada para financiar la creciente carga de los programas sociales.

Dirigentes del sector, como Tony Chávez, enfatizaron que financiar el gasto social a costa de castigar la competitividad turística es una estrategia equivocada, ya que la población requiere empleos formales y desarrollo económico sostenible. Advirtieron que, sin inversión en difusión internacional y bajo una sofocante carga fiscal, la actividad turística se desplomará, poniendo en riesgo los ingresos de miles de familias que dependen de la industria y dejando a las comunidades vulnerables expuestas a ser cooptadas por la delincuencia organizada.

