Amonestan a paracaidista que descendió en pleno partido de futbol

En Polonia, un paracaidista detuvo un partido de la cuarta división de futbol profesional pues aterrizó justo en el medio del campo en pleno desarrollo del juego.

Los hechos ocurrieron el fin de semana pasado, en la ciudad de Elblag, cuando el equipo local, Olympia II Elblag recibía al Pisa Barczewo. Todo transcurría con normalidad, con una jugada por la banda izquierda del campo, cuando de repente, el paracaidista aparece sale a cuadro.

Paracaidista en Polonia. En el partido entre Olimpia II Elbląg y Pisa Barczewo. Polish skydiver pic.twitter.com/2W7Gns9uyB — perroencancha (@Perro_en_Cancha) June 8, 2021

El árbitro, quien se encontraba a unos metros de la zona del aterrizaje, de inmediato detuvo el partido ante la sorpresa de los jugadores.

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¡Y amonestaron al paracaidista!

Luego de que los jugadores fijaran su atención en el paracaidista, el árbitro caminó hacia la zona del aterrizaje y sin cruzar palabras con el paracaidista, mostró la tarjeta amarilla.

Finalmente el paracaidista consiguió liberarse del equipo, lo recogió y salió de la cancha sin mayor problema, escoltado por personal de seguridad, todo ante risas y sorpresas de los espectadores, que presenciaban el partido.

Finalmente el paracaidista consiguió liberarse del equipo, lo recogió y salió de la cancha sin mayor problema, escoltado por personal de seguridad, todo ante risas y sorpresas de los especatadores, que presenciaban el partido.

Afortunadamente, en este hecho no se reportaron personas lesionadas y el partido pudo continuar con normalidad. Además, a pesar de que el paracaidista fue escoltado por personal de seguridad, el árbitro posteriormente señaló que fue por mero acto protocolario, pues en ningún momento mostró una conducta violenta o agresiva contra los jugadores, por lo que no hubo necesidad de dar aviso a las autoridades.

El árbitro señaló que el paracaidista se fue de la cancha inmediatamente después de que se liberó de los seguros, deseando suerte a los jugadores de ambos equipos y pidiendo disculpas por el incidente, señalando que calculó mal su aterrizaje, según reportes de la prensa local.

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