Paraguay aprueba uso de vacuna Coronavac en niños de 5 a 11 años

El Ministerio de Salud de Paraguay aprueba el uso de la vacuna Coronavac, del laboratorio Sinovac, en niños de 5 a 11 años de edad, basado en los informes favorables del organismo sanitario de Chile.

María Antonieta Gamarra, ministra de Salud de Paraguay, informa que los reportes de Chile sobre el uso de la vacuna Coronavac en niños de 5 a 11 años son favorables, razón por la que el país paraguayo decidió inocular también a los menores.

“Nos enviaron interesantes resultados en cuanto a los efectos adversos en niños y también la resolución. Nosotros vamos a tener en cuenta toda la información de organismos referentes”, detalla la ministra de Paraguay.

#COVID19 | DNVS aprueba uso de Coronavac en niños



La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS), aprobó el uso de la vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac, en niños, con base en la experiencia que actualmente tiene Chile.



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Sin embargo, las autoridades de Paraguay todavía no informan cuándo comenzará la aplicación de la vacuna Coronavac contra el Covid-19 en niños de 5 a 11 años de edad, pero explicó que las fechas serán dadas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Paraguay, que tiene siete millones de habitantes, reporta 465 mil casos de Covid-19 desde el inicio de la pandemia y más de 16 mil fallecidos. Casi tres millones completaron el esquema de vacunación con dos dosis y unos 415 mil obtuvieron la dosis de refuerzo, según el último reporte oficial, ofrecido el 28 de diciembre.

Coronavac y Pfizer, únicas vacunas para niños de 5 a 11 años

La vacuna Coronavac se suma a la del laboratorio Pfizer que es la única aprobada para niños de 5 a 11 años en el programa de inmunización. Además, la ministra agregó que la autorización para el uso de la vacuna Sinhoparm, ya está en trámite.

“Ahora, la aprobación de Sinhoparm está en proceso, estamos aguardando los informes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina para concretar su aprobación”, señaló la ministra.

Las dosis de Pfizer que se utilizan para inocular a niños de 5 a 11 años son menores a las que se aplican a las personas mayores de edad, y ya son varios países en el mundo quienes aprobaron el uso de la vacuna en los menores de edad.

