Sinaloa al borde del colapso agrícola: más de 100 mil hectáreas podrían quedar sin sembrar maíz

El sector agrícola de Sinaloa enfrenta una de sus peores crisis en años recientes. Productores del estado advierten que para el ciclo 2026-2027 la superficie de siembra podría reducirse de manera alarmante, y la razón es contundente: sembrar maíz ya no es rentable.

La situación ha llegado a un punto tan crítico que los propietarios de tierras están ofreciendo sus parcelas de manera completamente gratuita para que los agricultores las trabajen y eviten que se desmonten. Sin embargo, incluso esta opción resulta inviable para los maiceros, quienes simplemente no cuentan con el capital necesario para cubrir los costos de producción.

Durante el ciclo agrícola anterior, más de cien mil hectáreas dejaron de sembrarse en el estado, una cifra que podría dispararse aún más si el gobierno no genera condiciones económicas favorables para el campo.

Los agricultores apuntan directamente a la administración morenista encabezada por Rubén Rocha Moya y la gobernadora interina Geraldine Bonilla como responsables de no atender la emergencia del sector primario.