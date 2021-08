VIDEO: árbitro se disculpa de rodillas por marcación errónea en partido

Når du ved, at den er helt gal 😬😅



Selv dommeren måtte lægge sig på knæ for vores ubesejrede sæsonstart i dagens opgør mod Vendsyssel FF 😅👏



Du kan se højdepunkterne fra kampen lige her 👉https://t.co/prTCACFEnY #fcfredericia #nordicbetliga pic.twitter.com/vMKuzAdENI