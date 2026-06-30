Escenarios futboleros en CDMX: Dónde ver gratis el partido de la Selección Mexicana y disfrutar de conciertos

¡Atención, capitalinos! La fiebre mundialista paraliza a la Ciudad de México este martes por la tarde con el crucial encuentro entre la Selección Mexicana y el combinado de Ecuador. Para asegurar que nadie se quede fuera de la fiesta del fútbol, el Gobierno de la Ciudad de México ha habilitado nuevos puntos estratégicos equipados con pantallas gigantes de alta definición para transmitir el juego completamente en vivo.

Pero la celebración no terminará con el silbatazo final, ya que las autoridades capitalinas confirmaron que, inmediatamente después de concluir el partido del Tri, estos espacios públicos se transformarán en pistas de baile con una serie de conciertos masivos y gratuitos diseñados para disfrutar en familia de manera segura. Aquí te dejamos los grupos que se presentarán, horarios y todo lo que tienes que saber para tomar tus precauciones.

¿Dónde ver gratis el partido de la Selección Mexicana y disfrutar de conciertos hoy martes 30 de junio?

Si estás planeando dónde vivir la pasión del fútbol y el baile posterior, estos son los tres puntos principales que operarán en la capital del país:



Monumento a la Revolución: Una de las sedes con mayor capacidad recibirá el ambiente festivo de la agrupación urbana Triciclo Circus Band y el ritmo inconfundible de Mi Banda El Mexicano .

Una de las sedes con mayor capacidad recibirá el ambiente festivo de la agrupación urbana y el ritmo inconfundible de . El Caballito (Paseo de la Reforma): Los amantes del género regional mexicano podrán corear todos los éxitos de la Banda Cuisillos en este emblemático punto de la avenida más importante de la ciudad.

Los amantes del género regional mexicano podrán corear todos los éxitos de la en este emblemático punto de la avenida más importante de la ciudad. Estacionamiento del Palacio de los Deportes: Para quienes se encuentren en la zona oriente de la CDMX, el domo de cobre activará su explanada para poner a bailar a los asistentes al ritmo tropical de Grupo Cañaveral.

Cabe señalar que las transmisiones y la apertura de las zonas destinadas a los aficionados arrancarán de manera oficial a partir de las 18:00 horas, funcionando como la antesala perfecta para el arranque del partido, el cual está programado para dar inicio en punto de las 19:00 horas.