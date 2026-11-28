Dos hombres fueron golpeados por los pasajeros de una unidad de transporte público en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, al ser acusados de presuntamente intentar asaltarlos.

Policías municipales que se percataron de la situación se acercaron para intervenir y detuvieron a los dos probables responsables en la colonia Evolución.

Elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl detuvieron a los dos hombres por su probable participación en el robo con violencia.

Policías se percataron que pasajeros golpeaban a presuntos ladrones

Los hechos ocurrieron a bordo de una unidad de transporte público dentro de la cual se registró una riña entre los pasajeros y los presuntos responsables.

Durante labores de vigilancia en la caseta del Sector 9 “Central”, los oficiales detectaron que varias personas golpeaban a dos hombres al interior de una camioneta Nissan Urvan blanca de la Ruta 65.

Ante esta situación, los policías se aproximaron de inmediato para intervenir y controlar la situación.

Conductor de la unidad señaló que le robaron su celular

De acuerdo con el conductor de la unidad, momentos antes los dos sujetos se subieron y presuntamente, amenazaron con un cuchillo a los pasajeros para asaltarlos. Asimismo, señaló que le habían robado su teléfono celular y una cartera con dinero.

Tras el señalamiento directo del conductor, los policpias detuvieron a los sujetos identificados como Jonathan “N”, de 35 años, y Aldo “N”, de 23 años, a quienes les aseguraron un cuchillo, presuntamente utilizado para cometer el asalto.

Debido a que ambos detenidos presentaban lesiones derivadas de los golpes que les propinaron algunas de las personas afectadas, los elementos solicitaron la intervención de personal de Rescate Municipal, cuyos paramédicos realizaron una valoración médica en el lugar y determinaron que no requerían traslado hospitalario.

Jonathan “N” y Aldo “N” fueron trasladados al Centro de Justicia de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica, iniciándose la carpeta de investigación por el delito de robo cometido en medios de transporte público de pasajeros con violencia.