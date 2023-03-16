¿Cuándo es el Paseo Nocturno de Primavera 2023? La rodada más esperada en CDMX

En marzo la CDMX celebrará el Paseo Nocturno de Primavera 2023, un evento lleno de luces, flores y colores, en el que los asistentes podrán disfrutar la llegada de esta época con una increíble rodada en la que visitarán los lugares más emblemáticos de la capital del país.

Prepara la bicicleta, los patines o tus mejores tenis, porque aquí te contamos la fecha, ruta y todo lo que debes saber sobre el Paseo Nocturno de Primavera 2023, un recorrido para disfrutar en compañía de familia, amigos e incluso en solitario, por las diversas actividades que el Gobierno de la CDMX tiene preparadas.

¿No tienes bici? No te preocupes porque el segundo Paseo Nocturno de la Secretaría de Movilidad instalará puntos de bici escuelas y módulos donde te prestaran el medio de transporte, todo para no tener ninguna excusa.

¿Cuándo es el Paseo Nocturno de Primavera 2023?

La rodada será de 20 kilómetros, donde los asistentes, acompañados de su bici, patines, recorrerán los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México a través de las estaciones y puntos de reunión que la Secretaría de Movilidad (Sedema) tiene establecidos.

El programa del Paseo Nocturno de Primavera 2023 se dará a conocer durante los próximos días, ya que se tienen distintas actividades programadas para la segunda rodada del año en la CDMX.

😍Este 2⃣5⃣ de marzo tenemos una cita para rodar por la #CiudadQueLoTieneTodo en el #𝐏𝐚𝐬𝐞𝐨𝐍𝐨𝐜𝐭𝐮𝐫𝐧𝐨 🌺🚴🤸🛹🛴✨



Alista tu bici 🚲 y aparta el día para disfrutar de las calles de la ciudad 🚴💃🌃



🌷¡No faltes!🌷 pic.twitter.com/bNM1mjos8M — MI Bici CDMX (@MIBiciCDMX) March 14, 2023

¿Cuál será la ruta de la rodada de primavera en CDMX?

El Paseo Nocturno en Bici se llevará a cabo el sábado 25 de marzo, comenzará a las 19:00 horas, desde la Fuente de Petróleos y continuará por:



Primera Sección del Bosque de Chapultepec

Glorieta de la Diana Cazadora

Columna de la Independencia

Glorieta del ahuehuete

Avenida Juárez

Calles de López, Venustiano Carranza y 5 de febrero

Plaza Tlaxcoaque o Zócalo capitalino

Así será la ruta del Paseo Nocturno de Primavera 2023

|Twitter/MIBiciCDMX

Cabe destacar que a lo largo del recorrido, los asistentes a la rodada encontraran con 5 puntos de atención en caso de que requieran ayuda o algún tipo de apoyo durante el Paseo Nocturno de Primavera.

¿Y el transporte? No te preocupes, porque la Red de Movilidad Integrada se sumará al ingreso con bicicletas al Metro, Metrobús y Tren Ligero el día sábado 25 de marzo, partir de las 17:00 horas y hasta el cierre del servicio.