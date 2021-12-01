FDA recomienda uso de la pastilla Merck contra Covid-19

Un comité asesor de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados Unidos recomendó la aprobación de la pastilla Merck contra Covid-19, la cual puede ser tomada en casa.

Después de ocho horas de reunión, los integrantes de la FDA votaron 13 a 10 que los beneficios de la pastilla Merck superan sus riesgos, incluidos los posibles defectos de nacimiento si se consume durante el embarazo.

Por lo que los expertos recomendaron no utilizar la pastilla Merck durante el embarazo y pidieron a sus fabricantes incluir pruebas adicionales sobre el fármaco, como las consecuencias durante el periodo de gestación.

En concreto, el comité de la FDA consideró que la pastilla Merck se debe administrar a los adultos que experimenten síntomas moderados o leves de Covid-19 para reducir el riesgo de ser hospitalizados o morir a consecuencia de la enfermedad.

También aconsejaron su uso en adultos mayores o aquellas personas que tengan enfermedades que pudieran agravar su situación ante un posible contagio, incluyendo asma y obesidad.

Cabe recordar que hace unos días, la FDA encontró factores de riesgo en el medicamento, por lo que solicitó la opinión de otro grupo de expertos, antes de autorizar su uso.

Los primeros científicos de la FDA indicaron que tras la revisión de la pastilla Merck lograron identificar varios riesgos potenciales para las mujeres embarazadas, entre ellos, posible toxicidad y defectos de nacimiento en el bebé.

FDA recomienda uso de pastilla Merck|Reuters

¿Qué tan efectiva es la pastilla Merck contra Covid-19?

Merck & Co Inc anunció el viernes que un nuevo estudio mostró que su pastilla contra el Covid-19 reducía en un 30 por ciento el riesgo de hospitalización y muerte, según datos de todos los pacientes participantes en un ensayo de última etapa. Sin embargo, anteriormente había anunciado que su efectividad era del 48 por ciento.

De acuerdo con el nuevo estudio, de los 709 pacientes que tomaron la pastilla Merck, se registró un 6.8 por ciento de hospitalizaciones y muertes; mientras que en los 699 pacientes que fueron tratados con placebos, agravaron y fallecieron el 9.7 por ciento.