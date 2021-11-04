Reino Unido se convirtió hoy en el primer país del mundo en aprobar la pastilla antiviral de Merck contra Covid-19, el molnupiravir, que podrá usarse en pacientes que han dado positivo y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave.

La Agencia Reguladora de Medicamentos (MHRA, por sus siglas en inglés) indicó que el medicamento es "seguro y efectivo para reducir el riesgo de ingreso hospitalario y muerte en personas con un covid de suave a moderado que sufren un riesgo extra".

El ministro británico de Sanidad, Sayid Javid, dijo que se trata de un "día histórico" para el Reino Unido, al convertirse en "el primer país en el mundo que aprueba un antiviral para Covid-19 que se puede llevar a casa".

#Entérate | #Molnupiravir es la nueva píldora contra #Covid_19, fue creada por #ReinoUnido primer país en crear este tipo de medicamento.



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Qué sector de la población podrá recibir la pastilla de Merck

La pastilla molnupiravir está recomendado para personas obesas, mayores de 60 años y pacientes con diabetes o con problemas cardíacos. La MHRA indicó que el medicamento debería ser suministrado inmediatamente después de dar positivo a Covid-19 o dentro de los cinco días de la confirmación de la infección.

La recomendación de los reguladores es que la pastilla sea tomada por estas personas vulnerables dos veces al día.

Qué empresas desarrollaron la pastilla contra Covid-19

El molnupiravir fue desarrollada por las farmacéuticas Merck y Ridgeback Biotherapeutic y se trata del primer medicamento contra Covid-19 que puede ser tomado en forma de pastilla en vez de una inyección.

El fármaco ataca una enzima que el virus utiliza para hacer copias de sí mismo, por lo que se previene su multiplicación y mantiene la carga viral a niveles bajos en el organismo, con lo que reduce la gravedad de la enfermedad.

Merck prevé producir 10 millones de cursos del tratamiento para fines de este año y al menos 20 millones que se fabricarán en 2022.

BREAKING: Today we announced the first authorization in the world for our investigational #COVID19 #antiviral treatment, from the United Kingdom’s MHRA. Read more about the news: https://t.co/wvP8pG7b7a $MRK pic.twitter.com/1J3nMZnBvt — Merck (@Merck) November 4, 2021

June Raine, consejera delegada del regulador de Reino Unido, dijo que la pastilla es "otra terapia para nuestra armadura contra Covid-19", y agregó que su aprobación es importante porque puede ser tomado fuera del entorno hospitalario.