FDA analiza efectividad y riesgos de la pastilla Merck contra Covid-19

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) informó este viernes que la pastilla Merck contra el Covid-19 es eficaz para combatir el virus, sin embargo, también advirtió que solicitará la opinión de expertos sobre su uso en mujeres embarazadas.

Los científicos de la FDA indicaron que tras la revisión de la pastilla lograron identificar varios riesgos potenciales para las mujeres embarazadas, entre ellos, posible toxicidad y defectos de nacimiento en el bebé.

Tras el descubrimiento, la FDA consultará con asesores si el medicamento debe evitarse durante el embarazo o si podría consumirse en ciertos casos, por lo que la FDA indicó que la pastilla podría llevar la leyenda de advertencia sobre los riesgos de su uso en el embarazo.

La FDA señaló que la pastilla Merck también podría provocar pequeños cambios en la proteína espiga del virus de Covid-19, lo que podría generar nuevas variantes peligrosas, aspecto que también tiene que ser analizado por sus expertos.

This panel of experts will discuss Merck and Ridgeback’s request for an emergency use authorization for molnupiravir, an investigational antiviral drug to treat #COVID19. — U.S. FDA (@US_FDA) November 26, 2021

La FDA informó que la pastilla experimental Merck contra el Covid-19 entregó menos datos de seguridad en comparación con otros medicamentos que también solicitaron autorización para su uso de emergencia, por lo que, laagencia pedirá a sus científicos analizar si la efectividad de la píldora supera sus riesgos.

Cabe mencionar que Inglaterra aprobó hace unas semanas el uso de emergencia de la pastilla Merck contra Covid-19.

¿Cuál es la eficacia de la pastilla Merck contra Covid-19?

Merck & Co Inc anunció este viernes que un nuevo estudio mostró que su pastilla contra el Covid-19 reduce en un 30 por ciento el riesgo de hospitalización y muerte, según datos de todos los pacientes participantes en un ensayo de última etapa. Sin embargo, anteriormente había anunciado que su efectividad era del 48 por ciento.

De acuerdo con el nuevo estudio, de los 709 pacientes que tomaron la pastilla Merck, se registró un 6.8 por ciento de hospitalizaciones y muertes; mientras que en los 699 pacientes que fueron tratados con placebos, agravaron y fallecieron 9.7 por ciento.

El anunció de su efectividad, se realizó el mismo día que la FDA encontró factores de riesgo en el medicamento y a una semana de que la agencia tome la decisión de aprobar su uso de emergencia contra el Covid-19.

