Pastilla de Pfizer reduce en 89% el riesgo de muerte por Covid-19

La pastilla antiviral experimental de Pfizer contra Covid-19 reduce en 89 por ciento las posibilidades de hospitalización o muerte de los adultos con riesgo de desarrollar una enfermedad grave, indicó la farmacéutica.

Los resultados del estudio están por encima de la eficacia de la pastilla molnupiravir de Merck, que reduce a la mitad la probabilidad de morir o de ser hospitalizado para los pacientes con Covid-19 que también tienen un alto riesgo de enfermedad grave.

La farmacéutica publicó los resultados preliminares de los estudios que realizó con la pastilla en un grupo de 775 adultos y prevé enviarlos a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, en el marco de la solicitud de uso de emergencia que presentó en octubre.

Cómo funciona la pastilla de Pfizer contra Covid-19

La pastilla Paxlovid de Pfizer se suministra en combinación con el antiviral ritonavir y consta de tres dosis administradas dos veces al día. El fármaco está diseñado para evitar que el virus haga copias de sí mismo e invada el cuerpo humano.

El análisis planificado de mil 219 pacientes en el estudio de Pfizer analizó las hospitalizaciones o muertes entre las personas diagnosticadas con Covid-19 leve a moderado con al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave, como la obesidad o la edad avanzada.

Los datos arrojados indican que 0.8 por ciento de los que recibieron el fármaco de Pfizer dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas fueron hospitalizados y ninguno había fallecido 28 días después del tratamiento. Esto se comparó con una tasa de hospitalización del 7 por ciento para los pacientes con placebo, en cuyo grupo hubo siete decesos.

Las tasas fueron similares para los pacientes tratados dentro de los cinco días posteriores a los síntomas: el 1 por ciento del grupo de tratamiento fue hospitalizado, en comparación con 6.7 por ciento para el grupo de placebo, que incluyó 10 muertes.

We’re proud to announce that our #COVID19 oral #antiviral candidate demonstrated significantly reduced risk of hospitalization or death in high-risk adults in new data.



If approved, it could help to lessen the impact of COVID-19 on patients & society: https://t.co/Ek33qj56HV pic.twitter.com/NKTzaOZBeJ — Pfizer Inc. (@pfizer) November 5, 2021

Pfizer ya comenzó a fabricar el medicamento y espera producir más de 180 mil paquetes de pastillas para fines de 2021.

La compañía, la cual ya cuenta con una vacuna aprobada por la OMS, está trabajando para lograr rápidamente una producción de al menos 21 millones de paquetes con el fármaco en la primera mitad del próximo año, con una producción total de 50 millones de paquetes en 2022.

