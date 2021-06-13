Pato O’Ward logra su segundo triunfo en IndyCar

El piloto mexicano Pato O’Ward logró su segundo triunfo de la temporada en la IndyCar Series. Lo consiguió luego de realizar una remontada ya que partió desde el lugar 16 y alcanzó el primer lugar en el Chevrolet Detroit Grand Prix de este domingo.

Pato O’Ward, de la escudería Arrow McLaren Sp, se impuso por cerca de cinco segundos al segundo lugar de la competencia, que fue ocupado por el español Alex Palou, mientras que el tercer sitio fue para el neozelandés Scott Dixon.

Con este resultado, Pato O'Ward se convirtió en el líder del campeonato de la IndyCar con 299 puntos, uno por delante del español Alex Palou, de la escudería Chip Ganassi Racing, que suma 298 unidades tras siete fechas.

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“Es por el equipo”, dijo Pato O’Ward en el radio al cruzar la línea de meta, luego de conseguir la remontada con una buena estrategia y gestión de neumáticos.

“Fue genial el carro todo el fin de semana. Fue mi culpa empezar atrás, pero fue una gran labor del carro y fue increíble el equipo. Estoy muy feliz”, dijo el mexicano al término de la carrera.

Pato O’Ward festeja triunfo en IndyCar

El mexicano Pato O’Ward festejó su triunfo en la IndyCar al saltar a una alberca para refrescarse, luego de la tarde calurosa que se registró durante la competencia.

Esta es la segunda victoria del mexicano en la temporada y es el único corredor de la categoría con dos triunfos, ya que en las siete carreras que han realizado han habido siete ganadores distintos. La otra fecha que Pato O’Ward ganó fue la cuarta, celebrada en Texas.

La IndyCar Series es la categoría de carreras de monoplazas más importante de los Estados Unidos.

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