Aprueban que empleados en Nuevo León reciban 3 mil pesos por gastos durante cortes de agua

El Congreso de Nuevo León aprobó reformas a la Ley de Hacienda del Estado para obligar a los patrones a reembolsar hasta 3 mil pesos mensuales a los empleados que cubran gastos por cortes de agua cuando se decrete una crisis hídrica.

En sesión de este martes 3 de octubre, los legisladores locales aprobaron las reformas a los artículos 158 Bis 1 y 158 Bis 2 con votos del PRI y PAN y el rechazo de MC, minoría en el Congreso. Ahora, será publicada en el Periódico Oficial para que entre en vigor y los trabajadores, acreditados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puedan iniciar el trámite.

El reembolso de los tres mil pesos, que serán deducibles de impuestos para los patrones, se tramitará ante la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León (SATNL). Así es como funcionará el apoyo que aprobaron los legisladores para cuando exista una crisis hídrica.

¿Qué gastos cubrirá el apoyo de 3 mil pesos que darán en Nuevo León?

Las reformas a la Ley de Hacienda establecen los siguientes gastos como reembolsables durante los cortes de agua o temporada de crisis hídrica en Nuevo León:



Compra de agua en garrafones.

Compra de agua para la preparación de alimentos.

Compra de agua para desagüe de baños.

Agua para uso personal.

Compra de tinacos.

Compra de cisternas.

Los únicos gastos que no se contemplan son: el pago correspondiente al organismo de agua y drenaje estatal, así como la renta de pipas.

Requisitos para solicitar el apoyo de 3 mil pesos en NL por crisis del agua

Los requisitos establecidos por el Congreso de Nuevo León, para que el patrón reembolse un monto máximo de 3 mil pesos a los empleados durante los cortes de agua en sus domicilios, son los siguientes:

