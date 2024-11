Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presenta su último Informe de Gobierno

Igual que en campaña hace seis años, el Gobernador de Jalisco , Enrique Alfaro Ramírez, acompañado por su “banquito”, rindió el sexto y último Informe de Gobierno de la Administración 2018 - 2024.

“Qué orgullo poder decir seis años después que el objetivo que planteamos en campaña en el 2018, que la idea de la refundación que pusimos sobre la mesa como el eje de nuestro proyecto político hoy tiene un sentido muy profundo.”, señaló el Gobernador.

Gobernador de Jalisco destacó las buenas finanzas del estado

Frente a miles de personas en el palenque del auditorio Benito Juárez de Zapopan , habló de los logros de su Gobierno en el que destacó las finanzas sanas que tiene hoy Jalisco. Además, reconoció el trabajo del gabinete económico de Desarrollo Social y la gestión integral del territorio.

Sin carga de deudas a corto plazo con 173,000 millones de pesos en el presupuesto para el próximo año con un gasto de inversión de 13% que está por arriba de la media nacional.

Enrique Alfaro destacó proyectos en educación, salud y transporte

Hizo hincapié en proyectos como el propio modelo económico, el éxito del propio modelo educativo así como del sistema de salud estatal. También el transporte, y la consolidación de mí macro periférico y la Línea 4; además de la colaboración con la iniciativa privada.

“Somos hoy un estado en el que se respeta a todas las fuerzas políticas, aquí no se menosprecia ni se ningunea a nadie somos un Estado que no se sometió a la Federación tenemos hoy un modelo como pocos estados en el país yo no creo que en ninguno de cooperación y trabajo conjunto con la iniciativa privada.”, agregó el Gobernador del estado .

El Gobernador agradeció al “Pueblo Libre de Jalisco”

Finalizó agradeciendo a su familia, a los integrantes de su gabinete, y al que siempre llamó “Pueblo Libre de Jalisco” por los que aseguró valió la pena luchar.