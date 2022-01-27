Miles de peces murieron de frío en una laguna en el noroeste de Grecia, después de las fuertes nevadas que azotaron al país el pasado lunes y que dejaron paralizada Atenas y otras ciudades.

Los peces muertos fueron hallados en la laguna Richo del lago Drepano en Igoumenitsa, debido a que la temperatura del agua en el lugar bajó a cero grados centígrados, causando la muerte de estos animales.

"Murieron por choque térmico", dijo el ictiólogo local Konstantinos Perdikaris del Departamento de Pesca, quien visitó la laguna el pasado martes para limpiar la zona de los peces que murieron.

Los peces son sensibles a las bajas temperaturas

Los peces muertos pertenecen a la especie dorada, los cuales son sensibles a las bajas temperaturas y no pueden sobrevivir por debajo de los cuatro grados centígrados, explicó Perdikaris y agregó que regularmente, las temperaturas en esta época del año en dicha laguna de Grecia oscilan entre los siete y ocho grados.

Thousands of farmed fish have died from cold weather in a lagoon in north-western Greece after a heavy snowstorm crippled the country this week https://t.co/4wM8lzNwUC pic.twitter.com/o7QzaR5zbe — Reuters (@Reuters) January 27, 2022

El video de un dron mostró miles de peces muertos flotando en la superficie y en las orillas de la laguna en Grecia. Los peces estaban a poca profundidad donde el frío penetraba más rápido en el agua.

Los peces pertenecían a una piscifactoría de Grecia y, debido a su confinamiento en un recinto de la laguna, no podían nadar hacia las zonas más profundas del lago o del mar para sobrevivir, explicó el ictiólogo.

"Todos los años los liberamos en el lago, pero esta ocasión lamentablemente no tuvimos la oportunidad de liberarlos a tiempo porque la nevada llegó rápidamente", dijo.

“En todos los últimos años que medí las temperaturas en el área, nunca esperé que tuviéramos temperaturas tan bajas”, indicó.

La piscifactoría contenía más de 600 mil peces de varias especies, y los especialistas del lugar estiman que se destruyeron unas 50 toneladas de pescado. Sin embargo solo los peces dorados murieron, y las otras especies no sufrieron daños.