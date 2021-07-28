Pedro Castillo jura como presidente de Perú para periodo 2021-2026

El socialista Pedro Castillo asumió como presidente de Perú para el periodo 2021-2026 en una ceremonia realizada en el Congreso de la República, a la que acudió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

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Pedro Castillo, ataviado con su tradicional sombrero chotano, recibió los símbolos del poder del Estado de manos de la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva.

El maestro de primaria e hijo de campesinos juró el cargo el día en que Perú celebra el bicentenario de su independencia y en medio de una crisis por los contagios de Covid-19, la reactivación de la economía y la desconfianza en el sistema político.

"Juro por Dios, por mi familia, por mis hermanas y hermanos peruanos, campesinos, pueblos originarios, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños, jóvenes y mujeres, que ejerceré el cargo de presidente de la República por el periodo 2021-2016. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva Constitución", dijo Pedro Castillo, quien fue proclamado presidente electo de las elecciones más cerradas en la historia del país.

Y es que el maestro de primaria logró 44 mil votos más que su oponente Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, quien señaló en reiteradas ocasiones que se había cometido fraude electoral.

A la ceremonia de este miércoles en Lima, Perú, además de Ebrard, también asistieron el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Chile, Sebastián Piñera; Colombia, Iván Duque, y Ecuador, Guillermo Lasso.

El líder socialista, de 51 años, afirmó en su discurso inaugural como gobernante que "ni remotamente" pretende estatizar la economía, como advirtieron muchos de sus rivales políticos y que buscará las reformas "con responsabilidad".

Si bien el tono de sus primeros comentarios fue moderado, Pedro Castillo anunció que como presidente de Perú tratará de sacar adelante proyectos mineros que contribuyan más a la economía local y a un mayor gasto fiscal para educación y salud, con reglas claras.

Los planes de Castillo, adelantados durante su campaña electoral, han sacudido a la elite económica después de más de tres décadas de políticas favorables al mercado que han convertido al país en un refugio relativamente seguro en la volátil América Latina.

A diferencia de anteriores presidentes que tenían conformado su gabinete a víspera de su toma de mando, Pedro Castillo ha mantenido bajo llave la conformación de su equipo.

En su discurso también destacó que esta vez “un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo, para construir desde abajo”.

“Es la primera vez que este país será gobernado por un campesino”, agregó.

Ebrard asiste en representación del presidente López Obrador

El canciller Marcelo Ebrard compartió en sus redes sociales momentos de la ceremonia en el Congreso de Perú y fotos de los encuentros que sostuvo con el presidente Alberto Fernández de Argentina, con Guillermo Lasso, de Ecuador y con el ex presidente Evo Morales.