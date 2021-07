Argentina reconoce a personas no binarias en documentos de identidad

Argentina permitirá desde este miércoles que las personas no binarias, es decir, que no se reconocen con el género femenino ni masculino, se identifiquen con una “X” en documentos de identidad, como el pasaporte y el DNI, después de que el presidente Alberto Fernández firmó el decreto.

“Vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible, y cada día estamos más cerca del ideal, que va a ser cuando todos y todas seamos ‘todes’ y a nadie le importe el sexo de la gente”, aseveró Fernández en un acto público en Buenos Aires en el que se entregaron los tres primeros documentos con la nueva normativa.

Te puede interesar: Jugadoras de Noruega dicen no al bikini en el handball de playa

De esta forma, en el campo del sexo no solo se podrá optar por las categorías “M”, de masculino, y “F”, de femenino, sino que también se podrá elegir la opción “X”, para las personas no binarias.

El decreto publicado indica que la nomenclatura “X” en el campo “sexo” comprenderá las siguientes acepciones: “no binarias, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”.

“Es un paso que estamos dando que espero que termine el día en que en el DNI a nadie se le pregunte si es hombre, mujer o lo que sea. Porque es eso lo que realmente tenemos que conseguir. ¿Qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos?”, dijo Fernández en su discurso.

Durante la presentación de esta iniciativa, el mandatario argentino entregó los tres primeros documentos de identidad no binarios y recalcó que existen otras identidades, además de la de hombre y mujer, que deben ser respetadas.

"Hay otras identidades además de la de hombre y mujer, y deben ser respetadas”, dijo el presidente @alferdez al presentar el nuevo DNI para personas no binarias https://t.co/yFYs6thr3i pic.twitter.com/aDGl7KoWUx — Casa Rosada (@CasaRosada) July 21, 2021

Argentina empieza a poner fin a la lógica binaria con los documentos de identidad

Por su parte, Eduardo De Pedro, ministro del Interior, aseguró que en Argentina comienzan a ponerle fin a la lógica binaria, ya que se están ampliando los derechos y haciendo una lucha histórica por una sociedad inclusiva, diversa y justa.

Este avance se da porque antes existió una lucha colectiva, una sociedad que generó un consenso, una presión y un reclamo.

En tanto, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, aseguró que la implementación del DNI para personas no binarias es una acción orientada “a la construcción de una sociedad más igualitaria, pero también más inclusiva”.

De esta manera, Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica que habilita a través del nuevo decreto la posibilidad de consignar una opción diferente en el campo “sexo” del DNI, en línea con la modificación que ya han llevado adelante otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Te puede interesar: Alumnos llegan con falda, tras negativa a uso de pantalones cortos