Protestas contra Pedro Sánchez en España, lo llaman “dictador”

Miles de personas protestaron en el centro de Madrid este sábado 21 de enero, contra el gobierno socialista de Pedro Sánchez en España, a quien acusaron de socavar la constitución española, lo llamaron “dictador”.

Unas 30 mil personas llenaron la Plaza de Cibeles frente al Ayuntamiento de Madrid, según estimaciones del gobierno local. Muchos ondearon banderas españolas y corearon “traidor” y “dimite, Sánchez”, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Josefina Ribagorda / Manifestante:

Creo que era necesario venir y decir basta”.

“Lo importante es que salgamos de esta crisis económica que tenemos tan importante y que el dinero no se gaste en cosas superfluas que no importan a los españoles”., aseguró Josefina Ribagorda, manifestante española que hoy, como miles más, salió a las calles de la capital”., agregó.

La manifestación fue convocada por más de 100 asociaciones bajo el lema “Por España, por la democracia y la constitución” para protestar contra los problemas que los manifestantes creen que amenazan la constitución española, incluido el separatismo en Cataluña.

Fue apoyado por el conservador Partido Popular, el centroderechista Ciudadanos y el ultraderechista Vox, cuyo líder Santiago Abascal, el único líder del partido que asistió, calificó al gobierno actual como “el peor gobierno de la historia”.

“En cuanto a la economía, personalmente no me gusta la respuesta del gobierno, no me parece que esté haciendo todo lo posible para sacar a España de esta crisis. También es cierto que es una crisis mundial, y de ella saldremos todos juntos. Pero sobre todo esta manifestación es más que por el tema económico, es por nuestra democracia, por la integridad de nuestro país”, dijo a Reuters la empresaria Alicia Caballero.

“Básicamente vine por el lema en el podio, “por España, por la democracia, por la Constitución”. Defender la España actual, que nos permite vivir en libertad, que es la España que nació con la Constitución de 1978, que nos ha permitido vivir muchos años de democracia y que creo que hay que defender porque ahora mismo podría estar en peligro”., dijo Roberto Sarinera, un hombre desempleado de 52 años.